بالإنفوجراف.. مصر تعود لسوق السندات الدولية بأكبر طرح قيمته 5 مليارات دولار

كتبت هند مختار

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجراف، أوضح خلاله نجاح مصر فى العودة لسوق السندات الدولية بأكبر طرح، وبأسعار عائد تغطى أكثر من 4 مرات مبلغ الاكتتاب، مشيرا إلى أن مصر عادت للسوق الدولية بأكبر طرح قيمته 5 مليارات دولار وبأسعار عائد تغطى أكثر من أربع مرات المبلغ الذى تم الاكتتاب به .

وأوضح الانفوجراف، أن الطرح على 3 شرائح تشمل 4 سنوات بقيمة مصدره 1.25 مليار دولار، و12 سنة بقيم مصدره 1.75 مليار دولار، و30 سنة بقيم مصدره 2 مليار جنيه.

وأشار الإنفوجراف إلى أن هناك 60 مستثمرا أجنبيا يكتتبون لأول مرة فى السندات الدولية المصرية.