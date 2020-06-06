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بالإنفوجراف.. مصر تعود لسوق السندات الدولية بأكبر طرح قيمته 5 مليارات دولار

السبت، 06 يونيو 2020 10:27 ص
بالإنفوجراف.. مصر تعود لسوق السندات الدولية بأكبر طرح قيمته 5 مليارات دولار انفوجراف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجراف، أوضح خلاله نجاح مصر فى العودة لسوق السندات الدولية بأكبر طرح، وبأسعار عائد تغطى أكثر من 4 مرات مبلغ الاكتتاب، مشيرا إلى أن مصر عادت للسوق الدولية بأكبر طرح قيمته 5 مليارات دولار وبأسعار عائد تغطى أكثر من أربع مرات المبلغ الذى تم الاكتتاب به . 
 
وأوضح الانفوجراف، أن الطرح على 3 شرائح تشمل 4 سنوات بقيمة مصدره 1.25  مليار دولار، و12 سنة بقيم مصدره 1.75 مليار دولار، و30 سنة بقيم مصدره 2 مليار جنيه. 
 
وأشار الإنفوجراف إلى أن هناك 60 مستثمرا أجنبيا يكتتبون لأول مرة فى السندات الدولية المصرية. 
 

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