بالأرقام .. خريطة مشروعات البتروكيماويات الجارى تنفيذها

كتبت – مروة الغول

تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية استراتيجية وبرنامج طموح للتوسع فى الصناعات البتروكيماوية وخاصة المشروعات التى تحقق اعلى قيمة مضافة من الموارد الطبيعية وزيادة الإنتاج المحلى من البتروكيماويات وفيما يلى أهم المشروعات الجارى تنفيذها وكذلك التى يتم دراستها للبدء فى أعمال التنفيذ والتى كانت كالتالى..

1-مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس باستثمارات 7.5 مليار دولار وبطاقة إنتاجية ٢ر٢ مليون طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية و650 الف طن منتجات بترولية، حيث تم ابرام اتفاق مبادئ رئيسية لتنفيذ المشروع مع شركة بكتل الامريكية واجراء دراسة جدوى تفصيلية بمعرفة شركة وود العالمية والاتفاق على التمويل مع مؤسسات التمويل الامريكية US DFC، US EXIM BANK.

2- مجمع التكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة البالغ استثماراته 8.5 مليار دولار لإنتاج مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية و٨٥٠ الف طن منتجات بترولية فقد تم ابرام اتفاق مبادئ رئيسية مع الشركاء من تحالف شركتى بى اس دبليو وشيرد الانجليزيتين والبدء فى الدراسات التفصيلية للمشروع الذى تم استلام قطعة الارض المخصصة لاقامته بالعلمين وجارى الاعداد لطرح مناقصة المقاول العام للمشروع من خلال شركة انبى، لافتا إلى بحث عرض من تحالف شركات انجليزية وصينية للاستثمار فى اقامة مجمع صناعى للصناعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على منتجات مجمع العلمين.

3- مشروع إنتاج البيوتاديين أو المطاط الصناعى بمجمع ايثيدكو بالاسكندرية، حيث تم توقيع عقد المقاول العام مع تحالف بتروجت المصرية وسايبم الإيطالية وتوقيع اتفاق مبادئ مع البنوك الممولة للمشروع وجارى حاليا الأعمال الخاصة بالمشروع البالغ استثماراته 183 مليون دولار بطاقة إنتاجية 36 الف طن.

4- مشروع إنتاج مشتقات الميثانول بدمياط فقد تم الانتهاء من التصميمات الهندسية وتوقيع عقد المقاول العام مع تحالف شركات صان مصر ووادى النيل وزافكوم وتوقيع عقد استشارى المشروع مع شركة انبى وتم البدء فعليا فى الأعمال المبكرة للمشروع الذى تقدر استثماراته بنحو 117 مليون دولار وسينتج 110 الف طن سنويا من منتجات يوريا فورمالدهيد والنفتالين فورمالدهيد المسلفن والراتنجات المتخصصة والتى تدخل فى صناعات الاسمدة والمواد اللاصقة والخرسانة الجاهزة وغيرها.

5-مشروع إنتاج الالواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF بمحافظة البحيرة بإستثمارات 217 مليون يورو لإنتاج 2.5 الف مترمكعب الواح خشبية فقد تم ابرام عقود التصميمات مع شركة سيمبل كامب الألمانية وجارى العمل فيها بالاضافة إلى توقيع عقد مقاول عام المشروع مع شركة بتروجت وتم الاتفاق مع عدد من البنوك المصرية للمساهمة فى التمويل.

6- مشروع الايثانول الحيوى باستثمارات 110 ملايين دولار فقد تم القيام بدراسة الجدوى والاتفاق مع المساهمين لبدء إجراءات تأسيس الشركة وتوقيع مذكرات تفاهم لتوفير المولاس كمادة تغذية للمشروع من شركات السكر.

7-مشروع الخدمات اللوجستية للبتروكيماويات بالاسكندرية الذى تبلغ تكلفته الإستثمارية حوالى 350 مليون دولار ويقام على مساحة 240 الف متر مربع بهدف إنشاء رصيف بحرى لاستغلال منصة البتروكيماويات لتداول المنتجات البترولية والبتروكيماوية.

8- يجرى حاليا اعادة دراسة مشروع إنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين بمجمع سيدى كرير للبتروكيماويات بالاسكندرية فى ظل المستجدات العالمية.

9-جارى دراسة تنفيذ مشروعين جديدين بدمياط هما مشروع البولى اسيتال باستثمارات 400 مليون دولار لإنتاج 50 الف طن سنويا من منتج البولى اسيتال الذى يدخل فى صناعة الأجهزة الكهربائية والألكترونيات وأجزاء السيارات.

10- مشروع إنتاج الميلامين بارض شركة موبكو بدمياط بطاقة 60 الف طن سنويا وباستثمارات 269 مليون دولار ويعتمد فى إنتاجه على مادة اليوريا.

11- جارى دراسة اقامة مشروع إنتاج الصودا آش ( كربونات الصوديوم) بمحافظة كفر الشيخ.

12- العمل حاليا على مشروعات تطوير وزيادة طاقة الإنتاج ورفع الكفاءة وتنمية الموارد بكل من شركة البتروكيماويات المصرية وشركة ايلاب لإنتاج الالكيل بنزين بالاسكندرية.