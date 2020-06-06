اليوم السابع
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السبت، 06 يونيو 2020 12:33 م
خالد صلاح
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باختصار..أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. حريق بسفينة محملة بالسيارات فى ميناء بولاية فلوريدا.. خادمة رئيس وزراء إسرائيل:سارة نتنياهو طلبت منى تقبيل قدميها.. الآلاف يحتشدون فى أستراليا ضد العنصرية

السبت، 06 يونيو 2020 12:00 م
باختصار..أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. حريق بسفينة محملة بالسيارات فى ميناء بولاية فلوريدا.. خادمة رئيس وزراء إسرائيل:سارة نتنياهو طلبت منى تقبيل قدميها.. الآلاف يحتشدون فى أستراليا ضد العنصرية باختصار أهم الأحداث
كتب وكالات

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لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة، بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصًا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

فيديو.. حريق بسفينة محملة بالسيارات فى ميناء بولاية فلوريدا الأمريكية

كافح رجال الإطفاء فى ميناء جاكسونفيل فى ولاية فلوريدا الأمريكية، حريق كبير اندلع على متن سفينة محملة بالسيارات، بحسب "سبوتنيك" .


 

 

 

نتنياهو يقرر إخضاع جميع وزراء الحكومة لفحص فيروس كورونا

كشفت صحيفة " يديعوت احرونوت" الإسرائيلية النقاب عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر إخضاع وزراء الحكومة لفحص فيروس كورونا المستجد "كوفى 19" غد الأحد.


 

 

خادمة رئيس وزراء إسرائيل: سارة نتنياهو طلبت منى تقبيل قدميها وتحب التعذيب

وصفت "سيلفى جينيسيا" التى عملت عدة أشهر خادمة فى منزل رئيس الوزراء الاسرائيلى نتنياهو زوجته "سارة " بأنها امرأة متسلطة ، تعشق تعذيب الآخرين ، لدرجة أنها طلبت منها فى أحد المناسبات تقبيل قدميها، لكى تشعر بالسعادة.


 

 

 

الآلاف يحتشدون فى أستراليا ضد العنصرية دون مراعاة قواعد التباعد

احتشد عشرات الآلاف فى أستراليا، اليوم السبت، تضامنا مع المحتجين بالولايات المتحدة الذين ثاروا لموت رجل أسود إثر اعتقاله بعنف، وذلك بعد أن رفعت السلطات .


 

 

233 إصابة جديدة بكورونا فى بولندا.. وارتفاع الإجمالى لـ25410 حالات

ذكرت وزارة الصحة البولندية، أنه تم تسجيل 233 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى عدد المصابين فى البلاد إلى 25410 حالات.


 

 

 

ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى الهند لـ 236 ألفا و657 حالة

اعلنت وزارة الصحة الهندية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد إلى 236 ألفا و657 حالة حالة، وذلك عقب تسجيل 9 آلاف و887 حالة إصابة جديدة.

 

 

الأفغان ينددون بالشرطة الإيرانية بعد احتراق لاجئين داخل حافلة

لجأ الأفغان إلى وسائل التواصل الاجتماعى للتنديد بالشرطة الإيرانية بعد انتشار مقطع مصور لسيارة تقل لاجئين أفغانا، وهى تحترق فى إيران، مما أثار غضبا جديدا بعد أسابيع .

 


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باختصار..أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. حريق بسفينة محملة بالسيارات فى ميناء بولاية فلوريدا.. خادمة رئيس وزراء إسرائيل:سارة نتنياهو طلبت منى تقبيل قدميها.. الآلاف يحتشدون فى أستراليا ضد العنصرية

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