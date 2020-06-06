انفو جراف.. إعلان القاهرة لحل الأزمة فى ليبيا

كتب سمير حسنى

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عن مبادرة لحل الأزمة الليبية المشتعلة منذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي، محذرا من التمسك بالحل العسكرى للأزمة الليبية.، مشيرا خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر بقصر الاتحادية إلى أن "إعلان القاهرة" يأتي في إطار الجهود السابقة في باريس وروما وأبو ظبي واخيرا في برلين لحل الأزمة.

ونرصد بنود إعلان القاهرة لحل أزمة ليبيا والتي تضمنت 14 محورا.