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انفو جراف.. إعلان القاهرة لحل الأزمة فى ليبيا

السبت، 06 يونيو 2020 05:51 م
انفو جراف.. إعلان القاهرة لحل الأزمة فى ليبيا صورة وتعليق: مؤتمر إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية
كتب سمير حسنى

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أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عن مبادرة لحل الأزمة الليبية المشتعلة منذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي، محذرا من التمسك بالحل العسكرى للأزمة الليبية.، مشيرا خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر بقصر الاتحادية إلى أن "إعلان القاهرة" يأتي في إطار الجهود السابقة في باريس وروما وأبو ظبي واخيرا في برلين لحل الأزمة.
 
ونرصد بنود إعلان القاهرة لحل أزمة ليبيا والتي تضمنت 14 محورا.

1- وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها.
2- وقف إطلاق النار اعتبارًا من 8 يونيو 2020.
3- استكمال أعمال اللجنة العسكرية 5+5 برعاية الأمم المتحدة.
4- احياء المسار السياسي واستعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية.
5- دعم المؤسسة العسكرية وإعادة سيطرة الدولة للمؤسسات الوطنية.
6- قرارات المجلس الرئاسي الجديد بالأغلبية.
7- تشكيل مجمع انتخابي لاختيار أعضاء مجلس النواب.
8- كل إقليم يختار ممثل للمجلس الرئاسي والأخير يسمي رئيس الوزراء.
9- إشراف الأمم المتحدة على المجمعات الانتخابية.
10- كل إقليم يحصل على عدد مناسب من الحقائب الوزارية.
11- تشكيل لجنة قانونية من مجلس النواب لاعتماد تعديلات على إعلان دستوري.
12- المجمع الانتخابي يتكون من الكفاءات الوطنية والخبراء الدستوريين.
13- فترة انتقالية 18 شهرا قابلة للزيادة 6 أشهر بحد أقصى.
14- توحيد المؤسسات الاقتصادية والنقدية في شتى أرجاء البلاد.

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