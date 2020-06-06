اليوم السابع
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انطلاق الاجتماعات التحضيرية للجلسة الختامية لدور الانعقاد للبرلمان العربى

السبت، 06 يونيو 2020 03:58 م
انطلاق الاجتماعات التحضيرية للجلسة الختامية لدور الانعقاد للبرلمان العربى مشعل بن فهم السُّلمى
(أ ش أ)

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بدأ البرلمان العربى، اليوم السبت، الاجتماعات التحضيرية للجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع عن بعد، واستهلت الاجتماعات اليوم بانعقاد مكتب البرلمان العربى، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السُّلمى رئيس البرلمان العربي، حيث سيعتمد المكتب جداول أعمال اللجان ومشاريع القرارات والقوانين الاسترشادية التي ستناقشها لجان البرلمان العربي، ومنها ثلاث قرارت تتعلق بتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربى وهي مشروع قرار بشأن تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، وتطورات الأوضاع في ليبيا، وتطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية، ومشروع بيان بشأن تطورات الأوضاع في جمهورية العراق.
 
كما سيعتمد المكتب ثلاثة مشاريع تتعلق بالتكامل الاقتصادي العربي وهي: مشروع القانون الاسترشادي حول تيسير التوجه للاقتصاد الرقمي في العالم العربي، ومشروع القانون الاسترشادي للمواصفات والمقاييس والجودة لتيسير التبادل التجاري العربي، ومشروع الرؤية البرلمانية بشأن الربط الكهربائي بين الدول العربية، وفي جانب حقوق الإنسان سيعتمد مكتب البرلمان مشروع العقد العربي لحقوق الإنسان (2020-2030).
 
أما في الجانب الاجتماعي فسيعتمد مشروع القانون العربي الاسترشادي لتعزيز الصحة الوقائية ومكافحة الأوبئة في العالم العربي والقانون العربي الاسترشادي لتنظيم إنشاء وآلية عمل المنظمات العاملة في المجال الخيري والإنساني، ومشروع قانون استرشادي عربي لشبكة أمان اجتماعية.
 
كما سيعتمد مكتب البرلمان العربي في اجتماعه تقارير الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان للعالم العربي للعام 2019 م.
وستجتمع هذا الأسبوع لجان البرلمان العربي الفرعية والنوعية وهي: لجنة فلسطين، واللجنة المعنية بإعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي، واللجنة المعنية بدراسة الموضوعات الاقتصادية، كما ستجتمع اللجنة الفرعية المعنية بحقوق الانسان في العالم العربي.
 
وستُعقد في الأسبوع المقبل عن بعد اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي وهي لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي ولجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان ولجنة الشؤون الاجتماعية، تمهيداً لعقد جلسة البرلمان العربي التي ستعقد عن بعد أيضاً في وقت لاحق.
وستركز اجتماعات مكتب ولجان البرلمان العربي النوعية والدائمة على متابعة انتشار جائحة كورونا وتداعياتها المختلفة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وسبل التصدي لها والتخفيف من آثارها السلبية على المواطن العربي، وفي إطار ذلك أعد البرلمان العربي مشروع القانون العربي الاسترشادي لتعزيز الصحة الوقائية ومكافحة الأوبئة في العالم العربي والذي سيتم اعتماده من جلسة البرلمان العربي.
 
كما ستناقش الاجتماعات تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي، خاصةً تطورات القضية الفلسطينية بعد إعلان حكومة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) نيتها عن ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية وغور الأردن وتداعيات ذلك على حل الدولتين ومستقبل السلام في المنطقة، والإجراءات التي سيتخذها البرلمان العربي للتصدي لسياسة الضم، كما سيبحث البرلمان العربي التدخلات الخارجية التي تشهدها بعض الدول العربية كما في ليبيا والجمهورية العربية السورية.

البرلمان العربى

العالم العربى

الازمه الليبيه

الازمه السوريه

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