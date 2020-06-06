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انطلاق أولى فعاليات المبادرة الوطنية للتوعية بفيروس كورونا بالغربية

السبت، 06 يونيو 2020 11:00 م
انطلاق أولى فعاليات المبادرة الوطنية للتوعية بفيروس كورونا بالغربية جانب من المبادرة
الغربية - مصطفى عادل

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انطلقت اليوم أولى فى محافظة الغربية فعاليات المبادرة الوطنية للتوعية بفيروس "كورونا" المستجد، بقاعة المجلس المحلى لمحافظة الغربية، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأوضح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن هذه المبادرة تانى فى إطار سلسلة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال فريق متطوعى محافظة الغربية (G.V. Team) بالتعاون مع مديريتى الصحة والشباب والرياضة.

وتناول اللقاء التعريف بماهية الفيروس وطرق الوقاية منه وكيفية التطهير سواء الشخصي أو المنزلي، والاستخدام الأمثل لأدوات الوقاية وكيفية التعامل مع حالات العزل المنزلي، ومجهودات وزارة الصحة في مواجهة الفيروس، وآلية التعامل الحالية مع الحالات الإيجابية في المستشفيات، وكيفية نقل المعلومات الصحيحة وتوصيلها للمواطنين.

وشارك فى اللقاء أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، والدكتورة حسناء محمد مدير إدارة مكافحة العدوي بمديرية الصحة، بحضور 30 شبابا وفتاة من أعضاء فريق متطوعي الغربية، وبحضور أعضاء المكتب الفني للمحافظ الدكتور محمد النويهي، وعبد الوهاب الحضري ومحمود ممتاز، ومن المنتظر استئناف المبادرة غدا بحضور 30 شابا وفتاة آخرين.

من ناحية أخرى أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، عن فتح 16 منفذا على مستوى مراكز ومدن المحافظة لبيع الكمامات بسعر 2 جنيه للمواطنين، بالتعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن بالغربية،  ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


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المبادرة الوطنية للتوعية بفيروس كورونا

طنطا

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