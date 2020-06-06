اليوم السابع
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انطلاق أولى حملات توزيع الكمامات على المواطنين وأصحاب المحلات مجانا بالغربية

السبت، 06 يونيو 2020 03:58 م
انطلاق أولى حملات توزيع الكمامات على المواطنين وأصحاب المحلات مجانا بالغربية توزيع الكمامات
الغربية مصطفى عادل

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انطلقت اليوم السبت، أولى حملات توزيع الكمامات، والتى تنفذها مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب أحمد الوكيل وكيل الوزارة. ونفذ مركز شباب الراهيبين من خلال شباب التطوع بالمركز المبادره بتوزيع الكمامات، وبدأ الشباب بالمرور على الأسواق والمحلات وقاموا بتوزيعها على المواطنين، ونشر التوعية وإرشاد المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة حفاظاً على سلامتهم من خطر الإصابة بالفيروس.

كان وكيل وزارة الشباب والرياضة، قد عقد مؤخرا اجتماعا بمديرى الإدارات الفرعية وشدد على ضروره الاهتمام بالمرحلة القادمة من خلال توزيع الكمامات على المواطنين وتوعيتهم بخطورة المرحلة التى تمر بها البلاد.

وأوضح خلال الاجتماع بأن المديرية ستقوم مديرية بتطبيق سياسة توزيع الكمامات وارتدائها فى جميع الأماكن المختلفة بجميع قرى ومدن المحافظة إيماناََ بدور كل مؤسسة فى الدولة بضرورة المشاركة فى توعية المجتمع.

من ناحيه اأرى حرص شباب قرية كفر حجازى التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، على تطهير وتعقيم القرية، بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة سيدة مؤخرا متأثرة بإصابتها بالفيروس.

وقام شباب القرية بإحضار الكلور وتخفيف تركيزه، ووضعه فى مواتير الرش المحمولة على الظهر وماكينات الرش، والمرور داخل شوارع القرية، وتطهيرها بالكامل وأيضا تطهير منازل الحالات المصابة والمخالطين لهم.

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اخبار عاجله

مركز شباب الراهبين

توزيع كمامات

وكيل الشباب والرياضة بالغربية

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