اليوم السابع
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انسياب حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر المتجه من مدينة نصر للمهندسين

السبت، 06 يونيو 2020 10:41 ص
انسياب حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر المتجه من مدينة نصر للمهندسين كوبري أكتوبر
كتبت أمنية الموجي

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حالة من السيولة المرورية وتيسير حركة المرور والسيارات يشهدها كوبرى أكتوبر، اليوم السبت، بطول الكوبرى من مطلعه من مدينة نصر، حتى نهايته فى مخارج الدقى والمهندسين، وأيضا فى الاتجاه المقابل أمام القادم من المهندسين والمتجه إلى مدينة نصر شهد الكوبرى سيولة فى بعض المناطق.

وشهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، سيولة مرورية بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وانتشر رجال المرور لتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، بصحبة الأوناش لسحب أي كثافات مرورية، وإزالة أي معوقات مرورية .

وانتظمت حركة المرور أعلي الدائري وكوبري أكتوبر، كما تستقر الحالة المرورية في شارع الهرم وفيصل بالاتجاهين في القادم والمتجه من والي المنطقة الأثرية وميدان الجيزة.

وسيولة مرورية يشهدها شارعي جامعة الدول العربية والبطل أحمد عبد العزيز حتى ميدان سفنكس وأحمد عرابي ومناطق الدقي، وتستقر الحالة المرورية على محوري 26 يوليو وصفط اللبن باتجاه ميدان لبنان وجامعة القاهرة والطريق الدائري. واستقرت الحالة المرورية على محور صفط اللبن من الطريق الدائرى حتى كوبرى ثروت والعكس، وكذلك شارعى الهرم وفيصل اللذين شهدا سيولة مرورية تامة بالاتجاهين فى القادم من المنطقة الأثرية وحتى ميدان الجيزة والعكس.

كما يشهد كورنيش النيل سيولة مرورية تامة على مناطق البحر الأعظم وشارع النيل السياحي ومناطق الدقي والعجوزة حتى مناطق الكيت كات وإمبابة والوراق، ويشهد كوبري أكتوبر سيولة مرورية بمناطق الدقي والعجوزة حتى مناطق القاهرة، وكذلك الأمر بميدان النهضة ومحيط جامعة القاهرة ومناطق الدقي وشارع التحرير.

وانتظمت الحالة المرورية بشوارع جامعة الدول العربية والبطل أحمد عبدالعزيز وأحمد عرابى بالاتجاهين، وتستقر الحركة المرورية على كورنيش النيل، مع انتشار أمنى مكثف لمنع انتظار السيارات. واستقرت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.


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