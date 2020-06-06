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امتحان الفاينال بنظام MCQ فى كلية الطب بجامعة الإسكندرية

السبت، 06 يونيو 2020 05:23 م
امتحان الفاينال بنظام MCQ فى كلية الطب بجامعة الإسكندرية جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلن اتحاد طلاب كلية الطب جامعة الإسكندرية أنه تم عقد اجتماع مع إدارة الكلية من قبل ممثلي مجلس اتحاد الطلاب وممثلي الدفعات الرابعة والخامسة والسادسة مع لدكتور محمد هشام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب لبحث مشاكل الطلاب، وقال بيان الاتحاد اليوم أنه تم التوصل إلى اعتماد أن يكون امتحان الفاينال للفرقة الرابعة والخامسة بنظام الـ MCQ..فقط وجاري دراسة تطبيق هذا القرار لطلبه الفرقة السادسة

وأضاف أنه في غضون أربعة أيام من تاريخه سيتم الإعلان عن الجدول النهائي لفترة الدراسة بعد انتهاء تعليق الدراسة وآلية سير الراوندات علي أن تكون صحة الطلاب  وسلامتهم ومستقبلهم هي الأولوية القصوى.

وفى سياق آخر قام اتحاد طلاب هندسة الإسكندرية بزيارة مستشفى برج العرب الجامعي مركز علاج الأورام و التبرع باسم طلاب كلية الهندسة لصالح جمعية مستشفى سرطان أطفال إسكندرية من أجل شراء أجهزة علاج مرضى الأورام.

وكان الاتحاد قد قام بحملة للتوعية بالمرض ضمن فعاليات معرض الأنشطة الطلابية السنوى المقام بالكلية فى فبراير 2020 بتنظيم من اللجنة الاجتماعية و لجنة الأسر و بمشاركة جميع الأسر و الفرق المسجلة باللجنتين .

وقال محمد سعيد رئيس اتحاد طلاب هندسة إسكندرية أن هذه الحملة أقيمت للعام الثانى على التوالي بعدما المشاركة العام السابق بالتبرع لصالح جزء من تكلفة جهاز إشعاعى و قامت المستشفى بشرائه.

كما وجه خالص الشكر لكل من ساهم بمجهود فى التنظيم أو تبرع من أجل نجاح هذه الحملة من طلاب الكلية ، و أعرب عن سعادته برسالة أحد طلاب الكلية الذى يتلقى العلاج بالمستشفى إلى زملائه من أجل شكرهم على الحملة و التبرع .

 

 

 


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