اليوم السابع: السيسى يطلق "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"

ينشر "اليوم السابع" في عدده المطبوع غدا الأحد مزيداً من التقارير الخبرية والتحقيقات الهامة، أبرزها تفاصيل إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، وإعلان وزارة الصحة نجاح تجربة حقن مصابي كورونا ببلازما المتعافين، فضلا عن تغطيان رياضية واقتصادية وفنية متنوعة.

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