اليوم السابع
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السبت، 06 يونيو 2020 07:00 م
خالد صلاح
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اليوم السابع: السيسى يطلق "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"

السبت، 06 يونيو 2020 07:00 م
اليوم السابع: السيسى يطلق "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية" عدد اليوم السابع

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ينشر "اليوم السابع" في عدده المطبوع غدا الأحد مزيداً من التقارير الخبرية والتحقيقات الهامة، أبرزها تفاصيل إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، وإعلان وزارة الصحة نجاح تجربة حقن مصابي كورونا ببلازما المتعافين، فضلا عن تغطيان رياضية واقتصادية وفنية متنوعة.
 
واقرأ في عدد الغد أيضا.. 
 

السيسى يطلق "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"

عقيلة صالح : مبادرة الرئيس السيسى لصالح الدولة الليبية .. وحفتر يثمن دور مصر فى دعم الجيش الليبى فى حربه على الإرهاب

"الصحة" تعلن نجاح تجربة حقن مصابى كورونا ببلازما المتعافين

إعلان مراكز نقل دم لسحب البالزما لعالج الحاالت الحرجة.. والوزارة: التجربة ساهمت فى تقليل االحتياج ألجهزة التنفس الصناعى

"الداخلية" تلاحق مخالفي الحظر

ضبط 4 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و3 آلاف سيارة مخالفة.. وغلق 158 مطعم ومحلا مخالفا.. ومنع إقامة 3 حفلات زفاف بالمحافظات

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الائتلاف يطرح تعديلات ببعض مواد قانون "النواب".. المجلس يستأنف جلساته ويناقش 14 مشروع قانون.. و6 اتفاقيات دولية
 
100 يوم فى مواجهة فيروس كورونا

مصر تدعم اقتصادها بحزم تمويل بـ13 مليار دولار

 

691 مشروعا أخضر في خطة 20_2021 لحماية البيئة

نص إعلان القاهرة« لحل الأزمة الليبية"

1 وحدة وسلامة الأراضى الليبية واستقلالها.. 2 ً وقف إطالق النار اعتبارا من 8 يونيو 2020.. 3 استكمال أعمال اللجنة العسكرية 5+5 برعاية الأمم المتحدة.. إحياء المسار السياسى واستعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية.. دعم المؤسسة العسكرية.. وإعادة سيطرة الدولة على المؤسسات الوطنية.. قرارات المجلس الرئاسى الجديد بالأغلبية.. تشكيل مجمع انتخابى لاختيار أعضاء مجلس النواب.. كل إقليم يختار ممثال للمجلس الرئاسى والأخير يسمى رئيس الوزراء.. إشراف الأمم المتحدة على المجمعات الانتخابية 10 كل إقليم يحصل على عدد مناسب من الحقائب الوزارية.. تشكيل لجنة قانونية من مجلس النواب لاعتماد تعديلات على إعلان دستورى.. المجمع الانتخابى يتكون من الكفاءات الوطنية والخبراء الدستوريين.. فترة انتقالية 18 شهرا قابلة للزيادة 6 أشهر.. توحيد المؤسسات االقتصادية والنقدية فى شتى أرجاء البلاد
 
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الازمة الليبية

اعلان القاهرة

اعلان القاهرة لحل الازمة الليبية

كورونا

وزارة الصحة

بلازما المتعافين

اليوم السابع بلس

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