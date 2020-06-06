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اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية لائحة العاملين بهيئة الثروة السمكية

السبت، 06 يونيو 2020 12:30 ص
اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية لائحة العاملين بهيئة الثروة السمكية المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، خلال دور يونيو، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة رقم (59) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المذكورة رقم 174 لسنة 1984.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 79 لسنة 40 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة رقم (59) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المذكورة رقم 174 لسنة 1984.

 

 


المحكمة الدستورية العليا

دور يونيو

دعوى عدم دستورية

لائحة نظام العاملين بالثروة السمكية

الثروة السمكية

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