اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 10:05 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تطلب ضبط والدى عروسين أقاما حفل زفاف بحضور عمر كمال وقت الحظر بالإسماعيلية

السبت، 06 يونيو 2020 09:00 م
النيابة تطلب ضبط والدى عروسين أقاما حفل زفاف بحضور عمر كمال وقت الحظر بالإسماعيلية عمر كمال
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة الإسماعيلية الكلية برئاسة المستشار وليد جمال، المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، ضبط وإحضار والد العريس رجل الأعمال "س .ا" ووالد العروس "ع. ح" مالك الفيلا التي أقيم بها حفل زفاف العروسين أمس، بقرية النورس المطلة علي بحيرة التمساح بالإسماعيلية.

كما طلبت النيابة العامة من مباحث مركز الإسماعيلية تحديد شخص مطربي الحفل، ومسؤولي قرية النورس التي أقيم بها حفل الزفاف. وأمر المستشار وليد جمال المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية الكلية حبس "م. س. ا" نجل رجل أعمال بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب قيامه بإقامة فرح بفيلا والده بقرية النورس، المطلة على بحيرة التمساح بالإسماعيلية.

وتم عرض العريس "م. س. ا"، مساء اليوم على النيابة العامة وباشر معه التحقيقات محمد الطيب، رئيس نيابات مركز الإسماعيلية وأحمد عاشور مدير النيابات، ووجهت النيابة العامة للمتهم مخالفة قرار رئيس مجلس الوزارء بحظر التجمعات وإقامة الحفلات.

كانت قوة من مباحث مركز شرطة الإسماعيلية بإشراف اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية والرائد محمد هشام، رئيس مباحث المركز، والنقباء محمد جبر ومصطفي جميل وملهم البلتاجي معاوني المباحث، قد تمكنوا من إلقاء القبض على عريس، "م. س . ا"، نجل رجل أعمال بالإسماعيلية، بعد إقامته حفل زفافه، أمس في فلته، وقت الحظر، بقرية النورس، المطلة علي بحيرة التمساح بالإسماعيلية، بحضور بعض لاعبى بالنادى الإسماعيلى، وعدد كبير من مشاهير ونجوم كرم القدم، ونجوم المهرجانات عمر كمال وكزبرة وحنجرة.

وتمكنت قوة أمنية أمنية أمس، بفض حفل الزفاف وتحرير محضر للعريس، وطلبت نيابة الإسماعيلية الكلية برئاسة المستشار وليد جمال، المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية حضور المدعو "م. س. ا" العريس.

كان قد تلقى اللواء جمال الغزالى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الإسماعيلية، يفيد، بتلقى مركز الشرطة معلومات عن وجود تجمع بفرح نجل أحد رجال الأعمال بالإسماعيلية، بحضور بعض لاعبى بالنادى الإسماعيلى، وعدد كبير من مشاهير ونجوم كرم القدم، ونجوم المهرجانات عمر كمال وكزبرة وحنجرة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، وقامت بفض الفرح، وعمل محضر بالواقعة.

وقال مصدر أمنى، إن الفرح أقيم فى أوقات حظر التجوال، كما شهد الفرح تجمع عدد كبير من الشخصيات، فى مخالفة لقرار منع التجمع فى ظل الإجراءات التى تتخذ للحماية والوقاية من كورونا.


الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

حفل زفاف

فض فرح

حظر التجوال

فض حفل زفاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: 9603 حالة تحولت نتائج عيناتها من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: 9603 حالة تحولت نتائج عيناتها من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: شفاء 8538 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: شفاء 8538 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

جو بايدن: علينا هزيمة ترامب فى الانتخابات المقبلة.. ساعدونى على ذلك

جو بايدن: علينا هزيمة ترامب فى الانتخابات المقبلة.. ساعدونى على ذلك

الخارجية: شكرى يبحث مع جوتيريس المبادرة السياسية الليبية تحت رعاية القاهرة

الخارجية: شكرى يبحث مع جوتيريس المبادرة السياسية الليبية تحت رعاية القاهرة

حبس عريس بالإسماعيلية 4 أيام أقام حفل زفاف بحضور عمر كمال وكزبرة وقت الحظر

حبس عريس بالإسماعيلية 4 أيام أقام حفل زفاف بحضور عمر كمال وكزبرة وقت الحظر

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ400 ألف حالة

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ400 ألف حالة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ74 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ74 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

صور.. مستشفى العجوزة تعلن نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا

صور.. مستشفى العجوزة تعلن نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا

السعودية ترحب بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية

السعودية ترحب بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية

اليوم السابع: السيسى يطلق "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"

اليوم السابع: السيسى يطلق "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"

موجز أخبار مصر.. السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو

موجز أخبار مصر.. السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو

حفل زفاف بـ"كارتة ودى جى" فى شوارع زفتى رغم تحذيرات كورونا.. فيديو وصور

حفل زفاف بـ"كارتة ودى جى" فى شوارع زفتى رغم تحذيرات كورونا.. فيديو وصور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة