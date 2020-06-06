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النيابة تطلب تقرير المعمل الكيميائى حول حيازة عاطل 300 جرام هيروين

السبت، 06 يونيو 2020 02:28 م
النيابة تطلب تقرير المعمل الكيميائى حول حيازة عاطل 300 جرام هيروين مخدر الهيروين_ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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استعجلت نيابة شرق القاهرة الكلية تقرير المعمل الكميائى، حول تحليل عينات من مواد مخدرة ضبطتها الشرطة مع "مسجل خطر"، فى المرج، وكانت نيابة المرج، أمرت بحبس "مسجل خطر" 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة ترويج المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم الشرابية مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة.

البداية كانت أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة، للحالة الأمنية، حيث اشتبهوا فى أحد الأشخاص، وبمحاولة الاقتراب منه حاول الفرار، فلاحقته القوة، وتمكنت من ضبطه، وتبين أنه "ن.ا" 39 سنة عاطل "مسجل خطر"، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية كبيرة من المواد المخدرة مخدر الهيروين، حيث تم ضبط بلغت 300 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف للتواصل مع عملائه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة القضية.

 


المعمل الكيميائى

اتجار المخدرات

مخدر الهيروين

قسم المرج

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