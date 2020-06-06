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النيابة تطلب تحريات المباحث حول واقعة إنقاذ شخصين من داخل مصعد بالأزبكية

السبت، 06 يونيو 2020 01:38 ص
النيابة تطلب تحريات المباحث حول واقعة إنقاذ شخصين من داخل مصعد بالأزبكية مصعد كهربائي_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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طلبت نيابة الأزبكية، سرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية، وذلك حول واقعة إنقاذ شخصين من داخل مصعد بمنطقة الأزبكية، بعدما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بوجود شخصين مُحتجزين داخل مصعد بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الأزبكية بسبب انقطاع التيار الكهربائى.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، نجحت فى إنقاذ شخصين مُحتجزين داخل مصعد بمنطقة الأزبكية، بعدما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بوجود شخصين مُحتجزين داخل مصعد بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الأزبكية بسبب إنقطاع التيار الكهربائى.

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتم التعامل مع البلاغ وإنقاذ (المواطنين) وإخراجهما من داخل المصعد دون حدوث ثمة إصابات عقب تشغيل المصعد يدوياً، حيث قدما المواطنين الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة للبلاغ والحرص على سرعة التجاوب مع بلاغات المواطنين.

كما نجحت منذ أيام وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، فى إنقاذ طفل عقب إحتجازه داخل الشقة سكنه بأحد العقارات بمنطقة المعادى.

وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة، بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية، مع بلاغات المواطنين والمواقف الطارئة، وورد بلاغ عمليات نجدة القاهرة بإحتجاز طفل داخل الشقة محل سكن أسرته بدائرة قسم شرطة المعادى ، وغلق باب الشقة من الداخل وعدم تمكن أسرته من الداخول .

وعلى الفور انتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، والتى قامت بإستخدام السلم الهيدروليكى ، حيث أمكن الدلوف إلى الشقة وفتح الباب ، وإخراج الطفل سالماً وقد لاقى سرعة إنتقال القوات لمحل البلاغ استحسان ورضاء أهليته الطفل الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول فى التعامل مع البلاغ.

 


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