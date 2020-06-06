النيابة تستعين بالكاميرات لكشف لغز العثور على جثة شاب داخل مصنع مهجور بالهرم

كتب أحمد الجعفرى

تواصل النيابة العامة فى جنوب الجيزة تحقيقاتها فى واقعة العثور على جثة شاب داخل مصنع مهجور فى الهرم، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وبيان إذا ما كان هناك شبهة جنائية حول الحادث من عدمه، حيث أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العثور على جثمان الشاب، لمعرفة كيفية وصولها إلى ذلك المكان، ومن كان معه وقت وفاته، تمهيدًا لاستدعائهم وسماع أقوالهم.

وتبين من خلال مناظرة النيابة لجثة المتوفى أنها لشاب يرتدي كافة ملابسه، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة، بينما يوجد بعض العلامات التى تشيرإلى أن الوفاة حدثت قبل أيام من العثور على الجثة.

وتوصلت التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى أن الشاب الذى تم العثور على جثته داخل مصنع مهجور بالهرم، فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا توجد شبهة جنائية.

وكانت غرفة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مصنع مهجور بالهرم.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على الجثة، وتبين من خلال المعاينة والمناظرة، أن الوفاة وقعت منذ عدة أيام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.