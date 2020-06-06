النيابة تستعجل تقرير المعمل الكيميائى بعد ضبط 100 أنبوب من العقاقير المخدرة بشبرا

كتب عبد الله محمود

طلبت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار، ياسر أبو غنيمة، المحامى العام الأول لنيابات، سرعة إرسال تقرير المعمل الكيميائى، حول واقعة ضبط 100 أنبوب من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بقصد الاتجار بشبرا.

وكان رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، تمكنوا من ضبط شخصين بحوزتهما 100 أمبول من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بقصد الإتجار بشبرا.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم هشام عتمان ناءب مأمور قسم شرطة شبرا مفادة ضبط (شخصين) وبحوزتهما (كرتونة صغيرة الحجم بداخلها 10 عبوات من عقار النالوفين 20 مجم المخدر بإجمالى 100 أمبول - مبلغ مالى 16 ألف جنيه)، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للعقار المخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

أولا: المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها: تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.