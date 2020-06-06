النيابة تأمر بالتحفظ على كاميرات المراقبة فى واقعة مقتل موظف ماسبيرو

كتب سليم على

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، بالتحفظ على كاميرات المراقبة في واقعة مقتل موظف ماسبيرو، بعد تدخله لفض مشاجرة بمنطقة منشأة ناصر، حيث طالبت النيابة رجال المباحث بسرعة ضبط وإحضار المتهم للتحقيق معه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كما كلفت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، وأمرت بتشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير عن سبب الوفاة وكيفية حدوثها، والتصريح بالدفن.

كانت النيابة انتهت من مناظرة جثة المجني عليه، وتبين أنه في العقد السادس من العمر به إصابات عبارة عن جروح قطعية في مختلف أنواع الجسم، وتهشم في الرأس نتيجة التعدي عليه بشي صلب " حجر"، إدت إلى حدوث نزيف دموي داخلي وخارجي نتج عنه الوفاة.

يذكر أن منطقة منشأة ناصر شهدت واقعة مأساوية عقب مقتل موظف في ماسبيرو على يد تاجر مخدرات أثناء تدخله لفض مشاجرة بين المتهم وسائق توك توك.