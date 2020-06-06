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النيابة تأمر بالتحفظ على السيارة المتسببة فى حادث وصلة دهشور بمدخل الشيخ زايد

السبت، 06 يونيو 2020 12:00 ص
النيابة تأمر بالتحفظ على السيارة المتسببة فى حادث وصلة دهشور بمدخل الشيخ زايد حادث تصادم - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بالتحفظ على السيارة المتسببة فى حادث وصلة دهشور بمدخل مدينة الشيخ زايد، والذى أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة شخص آخر؛ نتيجة اصطدامها بعامود إنارة، وعرضها على مهندس فنى لفحصها، وكتابة تقرير وافً عنها، لتحديد أسباب الحادث، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن التكميلية حول الواقعة، وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا من الأهالى بوقوع حادث مرورى أعلى وصلة دهشور الصحراوية بمدخل مدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان وبصحبتهم أوناش وتم رفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات بالكامل.
 
وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها، خلال ثانى ايام العيد. 
 
كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
 
كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.
 
وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
 

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