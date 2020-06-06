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النقض ترفض طعون المتهمين فى اقتحام قسم حلوان وتؤيد أحكام الإعدام

السبت، 06 يونيو 2020 03:29 م
النقض ترفض طعون المتهمين فى اقتحام قسم حلوان وتؤيد أحكام الإعدام محكمة النقض - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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رفضت محكمة النقض، اليوم ، طعون المتهمين بقضية "اقتحام قسم شرطة حلوان" على الأحكام الصادرة ضدهم ما بين الإعدام والسجن 5 سنوات، وأيدت الأحكام بحقهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في عام 2017، بمعاقبة 8 متهمين بالإعدام، و50 متهما بالمؤبد، وبالمشدد 10 سنوات لـ7 متهمين، والسجن 5 سنوات لـ3 أخرين في القضية التي وقعت عقب فض اعتصام رابعة والنهضة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قاموا يوم 14 أغسطس من عام 2013، بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك مشتعلة وأسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين في القسم، فقتلوا المجنى عليهم عمدًا مع سبق الإصرار وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، واحرقوا مبنى القسم


محكمة النقض

اقتحام قسم حلوان

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