اليوم السابع
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النائب إلهامي عجينة يتفقد كوبرى بقرية الأطرش في الدقهلية بدون كمامة.. فيديو

السبت، 06 يونيو 2020 04:14 م
النائب إلهامي عجينة يتفقد كوبرى بقرية الأطرش في الدقهلية بدون كمامة.. فيديو جانب من الفيديو
الدقهلية شريف الديب

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وسط حالة من الزحام وغياب الإجراءات الاحترازية، بث النائب إلهامي عجينة فيديو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، عن زيارته قرية كفر الأطرش التابعة لمر كز شربين، لمتابعة تأخر تنفيذ كوبري خاص بالقرية وسط تجمعات كبيرة.

وقد توجه النائب إلى مكان إقامة الكوبري وسط عدد كبير من أهالي القرية والعاملين بالمشروع، دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية و ارتداء الكمامة، وسأل النائب عن المهندس والمقاول المسئول عن المشروع، وأكد النائب أنه سوف يتوجه غدا إلى وزير الري لمناقشة مشكلة تأخر إقامة الكوبري، على الرغم من البدء فيه منذ فترة كبيرة.

وظل النائب يتحدث وسط الأهالي دون الالتزام بالبعد الاجتماعي واتخاذ مسافات كافية بينهم، أو اتخاذ إجراءات حماية من الاصابة بفيروس كورونا.

يذكر بأن البرلماني إلهامي عجينة نائب عن دائرة بلقاس وجمصة، ولكنه فى الفترة الأخيرة قام بعمل عدة زيارات إلى دائرة مركز ومدينة شربين، وقام بزيارة لمستشفي شربين العام، مما تسببت فى حدوث أزمة بين الأطباء والنائب، أدت إلى قيام نقابة الأطباء بتقديم بلاغ بالنيابة الكلية ضد النائب، وطالبت بالتحقيق معه لقيامه بإهانة الأطباء، ولاتزال الازمة قائمة بينهما

 


الدقهلية

النائب إلهامي عجينة

إجراءات فيروس كورونا

مركز شربين

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