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المعهد العالى للصحة بالإسكندرية يطلق مبادرة توعوية للتعامل فى العزل المنزلى

السبت، 06 يونيو 2020 10:10 م
المعهد العالى للصحة بالإسكندرية يطلق مبادرة توعوية للتعامل فى العزل المنزلى جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أطلق معهد الصحة العامة بجامعة الإسكندرية مبادرة لتوعية المواطنين المصابين بفيروس كورونا فى حالات العمل المنزلى منعا لانتشار المرض بين أفراد الأسرة واحتواءه مثل ما تقوم مستشفيات العزل على مستوى العالم.

وقال بيان المعهد اليوم المعهد اليوم إنه لابد التعامل بحذر مع المريض أثناء فترة عزله بالمنزل والاهتمام بعدة أمور سيتم تقديمها فى عدة حلقات لتوعية المواطنين منها الأدوات الشخصية للمريض وتطهيرها.

‫1- لابد من تخصيص أدوات شخصية للمريض لا يستخدمها  أحد غيره مثل الأطباق والمعالق والكبايات والفوط وملايات السرير والملابس.

‫2-يفضل لو يستعمل المريض الأطباق والأدوات البلاستيك او الكرتون التى تستعمل مرة واحدة فقط ثم التخلص منها.

‫3- غسيل كل أدوات الأكل التى  يستعملها المريض بحرص شديد ونضعها في مكان لوحدها حتى تكون معلومة.

‫4-كل مخلفات المريض توضع فى كيس قمامة بمفردها ويفضل تكون مميزة بلون مختلف او شكل معين للتمييز.

‫5- يفضل (ان أمكن) تخصيص حمام  منفصل للمريض.

‫6-لو مش متوفر أكتر من حمام في المنزل، يقوم الشخص الجايس للمريض بتطهير الحمام بعد ما يخرج المريض (ويفضل ان الشخص المرافق له لا يدخل بعده مباشرة للتنظيف وينتظر دقائق بعد خروجه و يرتدى الماسك والجوانتي.

7- مسح أسطح الحمام بالمياه والصابون أو المطهرات التانية مثل  الكحول أو الكلور المخفف وبعد مسحهم لابد من ترك  الأسطح  بها المواد المطهرة لمدة 3 إلى 5  دقائق ويفضل تركها تجف تماما ثم إزالتها بالمياه.

8- مع تطهير الحمام لابد من تطهير كل ما يمكن أن يلمسه المريض أثناء تواجده داخل الحمام مثل مفاتيح النور، ومقابض الأبواب وغيرهم.

9- فى حالة إذا احتاج المريض  المساعدة في الحمام، فعلى الشخص الذى يراعى المريض ارتداء  الماسك والجوانتي وتغيير ملابسه بعد ما يساعده .

‫10- الاهتمام بتنظيف البيت بصفة عامة وتطهيره بالكحول او الكلور كل فترة.

‫11-  تجديد الهواء بفتح الشبابيك باستمرار.


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