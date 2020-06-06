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المستشار عقيلة صالح: جار إعداد دستور جديد للدولة الليبية

السبت، 06 يونيو 2020 01:34 م
المستشار عقيلة صالح: جار إعداد دستور جديد للدولة الليبية المستشار عقيلة صالح
كتب محمد عبد العظيم

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قال المستشار عقيلة صالح،رئيس مجلس النواب الليبيى أن المبادرة المقترحة عقب لقاء الرئيس السيسى بحضور المشير حفتر، صحيحة وتأتى فى إطار صالح الدولة الليبية، لافتا إلى أن الجيش الليبى مستمر فى محاربة الإرهاب فى كافة ربوع ليبيا من أجل توحيد المؤسسسات. 

وأضاف خلال مؤتمر صحفى مشترك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والمشير حفتر، انه جارى الآن وضع دستور جديد للدولة الليبية، ومن ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، مؤكدا أن الدولة الليبية تتكون من 3 اقاليم وسوف تشارك جميعا، وسوف تكون ممثلة. 

دعا رئيس البرلمان الليبى، الأحزاب إلى المشاركة فى إعداد الدستور، والتعاون خلال هذه الفترة من أجل توحيد البلاد ومن ثم التنافس فى الانتخابات. 

وجدد شكره للدولة المصرية وما تقوم به من جهود فى البلاد. 


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