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المستشار عقيلة صالح: تركيا أرسلت 10 آلاف إرهابى ومرتزق للقتال فى ليبيا

السبت، 06 يونيو 2020 01:25 م
المستشار عقيلة صالح: تركيا أرسلت 10 آلاف إرهابى ومرتزق للقتال فى ليبيا المستشار عقيلة صالح
كتب محمد عبد العظيم

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قال المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبى، أن الجيش الليبى تحرك من أجل محاربة الإرهابين فى طرابلس، مشيرا إلى أن تركيا تدخلت بقوات كثيرة تتجاوز الـ 10 لآرف إرهابى ومرتزق من سوريا وتركيا.

وأضاف صالح ، خلال مؤتمر صحفى مشترك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمشير حفتر، أن الوضع بعد التدخل التركى أصبح يحتاج إلى استعمال قوة أكثر من اللازم، وسيكون الضرر أكبر متابعا أنه تم الاستجابة إلى نداء الأخوة العرب، واتخاذ خطوة إلى الوراء وقف القتال قبول الهدنة، ولكن الطرف الأخر لم يلتزم.

 


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اليوم السابع

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