المستشار العسكرى السابق لأردوغان يكشف عن سيناريو تقسيم سوريا

كتب- هاشم الفخراني

كشف المستشار العسكري السابق للديكتاتور العثماني رجب طيب أردوغان عن الأطماع الخبيئة لأردوغان في تركيا المتمثلة في إنشاء مناطق مستقلة للعرب السنة والتركمان في شمال سوريا، وذكر موقع نورديك مونيتور أن الجنرال المتقاعد عدنان تانفردي، المستشار العسكري السابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن استراتيجية تركيا في سوريا تستند إلى إنشاء مناطق مستقلة للعرب السنة والتركمان في شمال سوريا.

و أضاف الموقع: يمتلك تانفردي الشركة العسكرية الخاصة "سادات"، الذي يعتقد الكثيرون أنها تمثل قوة شبه عسكرية بحكم الواقع موالية للرئيس أردوغان، حيث يواصل تانفردي تقديم المشورة لحكومة أردوغان بشأن المسائل العسكرية، على الرغم من أنه ترك منصبه الرسمي كمستشار في يناير 2020.

وتحدث تانفردي إلى محطة Akit TV الحكومية التركية في 14 ديسمبر 2015، مؤكدا أنه يجب أن تكون هناك مناطق عربية سنية وتركمانية مستقلة في شمال سوريا وأن تركيا لن تسمح ببنية كردية موحدة في سوريا.

كما أكد: "يجب أن تكون هناك منطقة تركمانية مستقلة، إذا كانت هناك هياكل اتحادية منفصلة ومستقلة. كما لا يجب توحيد المنطقة الكردية ويجب أن تبقى منفصلة. بين النقاط التي يسيطر عليها الأكراد يجب أن يكون هناك ممر يربطنا بحلب. يجب أن يكون الممر منطقة سنية، منطقة عربية سنية ".