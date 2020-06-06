المرور: كاميرات مراقبة بمحيط تحويلات دائرى الوراق منعا لزحام السيارات

كتب عبد الرحمن سيد

تراقب الإدارة العامة لمرور الجيزة، حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط أعمال تطوير الطريق الدائرى منعا للزحام، ووضعت الإدارة مجموعة من الطرق البديلة، بعدما تم غلق مطلع الدائرى القادم من شارع القومية اتجاه الطريق الدائرى فى اتجاه أعلى مناطق الوراق لأعمال تستمر حتى يوم الأحد المقبل وتشمل جميع الطرق البديلة :

-القادم من شارع القومية السير إجبارى يمينًا لمسافة "200" متر بالمسطح الموازى للطريق الدائرى اتجاه الوراق.

- السير يسارًا بنفق المعهد الدينى أسفل الطريق الدائرى.

- السير يسارًا حتى الصعود أعلى الطريق الدائرى اتجاه محور أحمد عرابى.

النزول اتجاه المنزل المؤدى إلى محور أحمد عرابى واستكمال السير حتى مسطح نفق أحمد عرابى وصولًا حتى ميدان سفارى بارك.

- الدوران والعودة من ميدان سفارى بارك اتجاه مطلع الطريق الدائرى اتجاه أعلى مناطق الوراق.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة، بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بمحيط التحويلة بمسافات كافية وكذا العلامات الفسفورية والطواحين المضيئة ليلًا، وعينت الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

ونفذت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.