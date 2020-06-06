"المحامين": 12 حالة إصابة جديدة فى صفوف الأعضاء بفيروس كورونا

كتب محمد السيد

استقبلت لجنة طوارئ مكافحة فيروس كورونا بنقابة المحامين، عن طريق الخط الساخن لها والهواتف الخاصة بأعضاء اللجنة 15 بلاغ، بعدد 12 حالة جديدة مصابة بفيروس كوروناو 3 حالات اشتباه، و أكدت اللجنة أنها على تواصل دائم بالمحامين وأسرهم لسرعة إغاثتهم و توفير متطلباتهم و أنها فى حالة انعقاد دائم حتى انتهاء الأزمة.

و جاء التقرير كالاتى:

عدد حالات وفاة : لا يوجد

عدد حالات مصابة :12

عدد حالات مشتبه في إصابتها 3

أولاً: بالنسبة للحلاات المصابة

نظراً لصعوبة إيجاد أسره بمستشفيات العزل وخاصة بمحافظتي القاهرة والجيزة فإن اللجنة تعمل على إعطاء الإرشادات الطبية بناء على استشارة طبيب النقابة طبقاً لبرتوكولات العلاج المعلنة من خلال وزارة الصحة بشأن العزل المنزلي لحين توفير أسره في ظل أيام صعبة تشهدها الدولة بشكل عام والمجتمع الإقليمي والدولي في مواجهة انتشار المرض.

الحالة الأولى: الزميلة (ف أ ح) إيجابي كورونا ومريضة سكر وضغط الدم وحساسية على الصدر تم توفير سرير لها بمستشفى بولاق الدكرور ولكنها رفضت دخولها ولديها العلاج وطبيب يتابع حالتها وترغب في تسكينها بمستشفى أخرى أفضل منها وتوفير أنبوبة أكسجين، وجاري توفيرها والتنسيق على تسليمها.

الحالة الثانية: الزميل (م ص) إيجابي كورونا وارتشاح في القلب، وتم تسكينه بمستشفى 6 أكتوبر، ولرغبته في عدم الاستمرار بالمستشفى انتقل للعزل المنزلي وتم توفير أنبوبة أكسجين وتسليمها له والتنبيه عليه بمتابعة الطبيب الخاص في استخدامها.

الحالة الثالثة: زميل مصاب وموجود بالعزل المنزلي ولديه العلاج وحالته في تحسن ويرغب في استخراج خطاب لعمل تحاليل دلائل كورونا لاستبيان نتائج العلاج المنزلي، وسيتم استخراج خطاب العلاج باكر وتسليمه لأحد زملائه أو أقربائه.

الحالة الرابعة: زميل مصاب ويرغب في سرعة نقلة إلى مستشفى عزل حكومي، وتم التواصل مع الجهات المعنية وتم اتخاذ اللازم وتستمر المتابعة لحين التسكين.

الحالة الخامسة: زميل ووالده مصابين وموجودين في العزل المنزلي وحالة الزميل متحسنة ويرغب في متابعة النقابة لهم لحين نقل والده لمستشفى عزل حكومي وتماثلهم للشفاء، وتم التواصل مع الجهات المعنية وجاري اتخاذ اللازم ويستمر متابعة الحالة لحين تسكين والده وتماثلهم للشفاء بإذن الله.

الحالة السادسة: زميل موجود بالحجر المنزلي ويعاني من حساسية في الصدر ويرغب في توفير أنبوبة اكسجين تم توفيرها وجاري تسليمها والتنبيه عليه باستخدامها تحت إشراف طبيب.

الحالة السابعة: زميل موجود بالحجر المنزلي وحالته متدهورة ويرغب في سرعة نقلة إلى مستشفى عزل حكومي، وتم التواصل مع الجهات المعنية وجاري اتخاذ اللازم وتستمر المتابعة لحين التسكين.

الحالة الثامنة: زميل موجود بالحجر المنزلي ويرغب في نقلة إلى مستشفى عزل حكومي، وتم إعطائه الإرشادات الطبية بعد استشارة طبيب النقابة وستظل اللجنة متواصلة معه لحين تسكينه بإحدى مستشفيات العزل الحكومية.

الحالة التاسعة: زميل مصاب ببسيون طنطا، وتم التواصل مع السادة الزملاء أعضاء اللجنة وتم تسكينه بمستشفى بسيون المركزي.

الحالة العاشرة والحادي والثاني عشر: زملاء مصابين وموجودين بالعزل المنزلي ويتناولون العلاج وحالتهم مستقرة ويرغبون في متابعة النقابة لهم لحين تماثلهم للشفاء، وتم إعطائهم الإرشادات الطبية بعد استشارة طبيب النقابة وفقاً لبروتوكولات العلاج المعلن عنها من قبل وزارة الصحة وستظل اللجنة متواصلة معهم لحين تماثلهم للشفاء .