اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 11:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"المالية": نسعى لزيادة الخدمات الإلكترونية وإتاحتها بشكل مبسط للمواطنين

السبت، 06 يونيو 2020 10:13 ص
"المالية": نسعى لزيادة الخدمات الإلكترونية وإتاحتها بشكل مبسط للمواطنين الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي يتم تطبيقها بالوزارة والمصالح والجهات التابعة لها؛ حرصًا على سلامة العاملين والمواطنين المترددين عليها في ظل جائحة «كورونا»، موجهًا باستمرار الالتزام الكامل بما تقرره الدولة من تدابير احترازية مشددة؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» بما في ذلك تقليل التجمعات، والاعتماد على الآليات التكنولوجية في عقد الاجتماعات مثل «الفيديو كونفرانس»، والسعى الجاد لتعزيز وزيادة الخدمات الإلكترونية وإتاحتها بشكل مُبسط للمواطنين، بدرجة أكبر خلال الفترة المقبلة.
 
وجه د.معيط رسالة للعاملين بوزارة المالية والمصالح والجهات التابعة لها قائلًا: « رغم ما يقوم به كل الزملاء من جهود والعمل بتفان وإخلاص إلا أن الظروف الاستثنائية التي تفرضها أزمة كورونا، تتطلب تضافر جهودنا جميعًا من أجل الوطن والحفاظ علي صحتكم وسلامتكم، بحيث يمضي كل منا في أداء واجباته الوظيفية على أكمل وجه، مع استمرار الالتزام بمقتضيات السلامة والصحة العامة من إجراءات وتدابير احترازية؛ لتكونوا نموذجًا في الوعي الصحي والوقائي، ولتضربوا أروع الأمثلة في خدمة الوطن، معلنين الاصطفاف إلى جوار أشقائكم من الأبطال الذين يخوضون معركة حقيقية ضد هذا الفيروس المستجد، لايستطيع النزول إلى ميادينها إلا المخلصون».
 
ذكر بيان لوزارة المالية، أن العاملين والمواطنين المترددين على الوزارة بمختلف المصالح ملتزمون بارتداء الكمامات الطبية، والمسافات الآمنة، وتطهير أيديهم باستمرار، بالتزامن مع ما يتم من أعمال تعقيم لمقرات العمل، بما يُشير إلى ارتفاع وعيهم بأهمية التحلي بأقصى درجات الحذر ومقتضيات السلامة الصحية في التعايش مع هذا الفيروس.

وزارة المالية

الدكتور محمد معيط وزير المالية

المالية

فيروس كورونا

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب تتراجع 7 جنيهات .. وعيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 7 جنيهات .. وعيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام

"المالية": نسعى لزيادة الخدمات الإلكترونية وإتاحتها بشكل مبسط للمواطنين

"المالية": نسعى لزيادة الخدمات الإلكترونية وإتاحتها بشكل مبسط للمواطنين

السكة الحديد: تشغيل قطارين إضافيين على خط "القاهرة - أسوان"

السكة الحديد: تشغيل قطارين إضافيين على خط "القاهرة - أسوان"

طقس اليوم مائل للحرارة وشبورة على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 33

طقس اليوم مائل للحرارة وشبورة على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 33

التعليم تعلن اليوم نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على موقع الوزارة

التعليم تعلن اليوم نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على موقع الوزارة

انتهاء اليوم الـ73 لحظر التجوال وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

انتهاء اليوم الـ73 لحظر التجوال وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

الكهرباء: القطاع يتعرض لخسائر مالية جسيمة لوقف التحصيل من كبار المشتركين

الكهرباء: القطاع يتعرض لخسائر مالية جسيمة لوقف التحصيل من كبار المشتركين

شاهد.. فرحة 26 متعافيًا من كورونا بالخروج من مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف

شاهد.. فرحة 26 متعافيًا من كورونا بالخروج من مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف

انتهاء اليوم الـ73 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ73 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

قيادات المحليات الجدد يتسلمون عملهم بالمحافظات.. والوزير: "انزلوا الشارع"

قيادات المحليات الجدد يتسلمون عملهم بالمحافظات.. والوزير: "انزلوا الشارع"

"لو هتشترى بالتقسيط".. 6 نقاط خد بالك منها أثناء التعاقد

"لو هتشترى بالتقسيط".. 6 نقاط خد بالك منها أثناء التعاقد

غدا.. اعتماد نتائج أبحاث الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

غدا.. اعتماد نتائج أبحاث الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة