الكويت ترحب بمبادرة الرئيس السيسى لوقف إطلاق النار فى ليبيا

كتب مصطفى عنبر

أعلنت وزارة الخارجیة الكویتیة في بیان لھا الیوم السبت ، أن دولة الكویت وانطلاقا من دعمھا ومساندتھا لمبادرة الأمین العام للامم المتحدة التي أطلقھا في شھر مارس الماضي لوقف عالمي لإطلاق النار في جمیع مناطق النزاعات لتوحید الجھود للتصدي لانتشار فیروس (كورونا) لتجدد الیوم مطالبھا المستمرة لكافة الأطراف المتحاربة لوقف إطلاق النار في لیبیا حقنا لدماء الأشقاء.

وأعربت الخارجية الكويتية فى بيانها - وفقا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)- عن ترحب دولة الكویت في ھذا الشأن بالمبادرة التي أطلقھا الرئيس عبد الفتاح السيسى بخصوص وقف إطلاق النار فى ليبيا ، مؤكدة دعمھا الكامل لكافة الجھود الرامیة لجمع الفرقاء على طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سیاسي وفقا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلین تحت رعایة الأمم المتحدة وبما یحفظ وحدة لیبیا واستقلالھا وسلامة أراضیھا ویحقق تطلعات شعبھا.