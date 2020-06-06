الكورونا بتقولك أتصرف عمل "خالد" قلب القهوة محل فراخ

كتب وتصوير كريم عبد العزيز

دائما الحياة تضعنا أمام أختباراتها الصعبة ، ولكن هذه المرة الجميع لديهم اختبار وهو الصمود أمام الكورونا وما سببته من مشاكل إقتصادية ومادية علي البعض ، عم خالد جابر صاحب قهوة في شبرا كان يواجه الحياة بحلوة ومرارتها داخل المقهي التي يمتلكها وفجاة وجد نفسه يشارك الجميع مواجهة خطر الكورونا وملزم بغلق المقهي .

بعد 3 أشهر من الغلق وبمشاركة أحد أصدقائه وهو رمضان شندي الذي يمتلك خبرة 28 عاما في مجال بيع الفراخ إستطاع خالد تغيير النشاط إلي محل فراخ لكي يستطيع سداد إيجار المحل و الحصول علي قوت يومه ، ونصح عم خالد جميع المتضرري من الكورونا قائلا لازم الناس كلها تتصرف وانا شخصيا مبفكرش ارجع للقهوة تاني لو ربنا كرمني في المجال ده .