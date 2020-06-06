اليوم السابع
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الكورونا بتقولك أتصرف عمل "خالد" قلب القهوة محل فراخ

السبت، 06 يونيو 2020 03:03 م
الكورونا بتقولك أتصرف عمل "خالد" قلب القهوة محل فراخ تحويل القهوة لمحل فراخ
كتب وتصوير كريم عبد العزيز

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دائما  الحياة تضعنا أمام أختباراتها  الصعبة ، ولكن هذه المرة الجميع لديهم اختبار وهو الصمود أمام الكورونا  وما سببته من مشاكل إقتصادية ومادية علي البعض ، عم خالد جابر صاحب قهوة في شبرا كان يواجه الحياة بحلوة ومرارتها داخل المقهي التي يمتلكها وفجاة وجد نفسه يشارك الجميع مواجهة خطر الكورونا وملزم بغلق المقهي .
 
 
بعد 3 أشهر من الغلق وبمشاركة أحد أصدقائه وهو رمضان شندي الذي يمتلك خبرة 28 عاما في مجال بيع الفراخ إستطاع خالد  تغيير النشاط إلي محل فراخ لكي يستطيع سداد إيجار المحل و الحصول علي قوت يومه ، ونصح عم خالد جميع المتضرري من الكورونا قائلا لازم الناس كلها تتصرف وانا شخصيا مبفكرش ارجع للقهوة تاني لو ربنا كرمني في المجال ده .
 
محل فراخ (7)
 

 

محل فراخ (1) 
 
محل فراخ (2) 
 
محل فراخ (3) 
 
محل فراخ (4) 
 
محل فراخ (5) 
 
محل فراخ (6) 
 
 

كورونا

القهوة

فراخ

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