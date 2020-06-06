الكهرباء تستجيب لشكوى قارئ لـ"سيبها علينا" وتنهى مشكلة الانقطاعات بالهرم

كتبت رحمة رمضان

أكدت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه استجابة لما نشر على موقع اليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا"، بعنوان "شكوى من تكرار انقطاع الكهرباء عن المنازل بشارع حسن محمد بالهرم"، أنه تم التواصل مع الشاكى وتم التأكد من علاج أسباب المشكلة واستقرار التغذية الكهربية وتقدم بالإشادة بسرعة التواصل وحل المشكلة.

وكان القارئ أشرف محمد عبد الكريم، أحد سكان شارع حسن محمد بالهرم بالجيزة، أرسل شكوى عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع يتضرر فيها من تكرار انقطاع التيار الكهربائى يوميا أكثر من 3 ساعات يوميا، وقال القارئ فى شكواه: " نعانى من انقطاع التيار الكهربائى بشارع حسن محمد بالهرم لمدد طويلة وبدون سابق إنذار، مما تسبب فى تلف العديد من الأجهزة الكهربائية، مطالبا بضرورة فحص الكابل الخاص بالمنطقة لحل هذه المشكلة ".

وتابع القارئ خلال رسالته: "تواصلنا مع خط شكاوى الكهرباء لمعرفة سبب القطع المتكرر، وقالوا إن هناك كابل كهرباء يتم إصلاحه لكن تكرر العطل، وتم التواصل مرة أخرى ولا أحد يستجيب لشكوانا".

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

ويجدد "اليوم السابع" دعوته لقرائه الأعزاء، للمشاركة بشكواهم ومشاكلهم، من خلال تطبيق الواتس آب، على رقم 01280003799، خدمة "شكوتك بصوتك" لتسجيل شكاوى المواطنين بالصوت والصورة ويتواصل محررو "اليوم السابع" مع القراء مباشرة فى أماكن متفرقة بالقاهرة والمحافظات، للاستماع إلى شكواهم وتسجيلها لنشرها على الموقع الإلكترونى.