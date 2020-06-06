اليوم السابع
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القوى العاملة يشكل لجنة لوضع آليات للعودة للعمل مع الحفاظ على سلامة العاملين

السبت، 06 يونيو 2020 11:12 ص
القوى العاملة يشكل لجنة لوضع آليات للعودة للعمل مع الحفاظ على سلامة العاملين محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، قرارا بتشكيل لجنة مركزية لوضع قواعد وآليات العودة للعمل بديوان عام الوزارة ومديريات القوى العاملة فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتحديد الضوابط والاشتراطات اللازمة لتسهيل عملية استئناف العمل مع الحفاظ على سلامة وصحة العاملين والمواطنين المتعاملين.

ونص القرار على قيام مديرى مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع رؤية بخطة عمل للمديرية فى حالة التشغيل الكامل لجميع العاملين فى الفترة القادمة، وطبقا لما يستجد من قرارات حفاظ على سلامة وصحى العاملى والمواطنين، على أن تصل هذه الرؤية فى موعد غايته بعد غد الأثنين .

يأتى ذلك فى إطار ما تتعرض له البلاد من اجتاح فيرس كورونا، وطبقا لما صدر من توصيات من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ، وحرصا من وزارة القوى العاملة وحفاظا على جميع العاملين بجميع المديريات.

يذكر أن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أعلن أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليا باستكمال صرف إعانات الطوارئ للعاملين فى قطاع السياحة، والتى تصل إلى 171 مليونا و508 آلاف و 323 جنيها، لنحو 162 ألفا و939 عاملا يعملون فى 1530 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة من (كوفيد-19).


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