اليوم السابع
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القوى العاملة: تفعيل كافة برامج التشغيل بالمديريات فى 27 محافظة

السبت، 06 يونيو 2020 02:16 م
القوى العاملة: تفعيل كافة برامج التشغيل بالمديريات فى 27 محافظة محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعليمات لجميع مديريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظة ، بضرورة تفعيل كافة برامج التشغيل  المتمثلة في "العمالة غير المنتظمة، والتشغيل بالداخل، ومعلومات الاستخدام، وتراخيص عمل الأجانب ، وإلحاق العمالة بالخارج"، مؤكدا أنه سيتم المتابعة بصفه مستمرة ومحاسبة المقصرين.

وكشفت التعليمات عن أن الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات سوف تقوم بعرض تقرير يومي علي وزير القوي العاملة ، وفي حالة وجود أي معوقات يتم التواصل المباشر بمركز المعلومات ، وممثل وزارة الإنتاج الحربي بالمديريات ، وفي حالة عدم حل تلك المشكلات يتم التواصل مع رئيس الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة لحلها فورا وإخطار الإدارة المركزية للتشغيل بما يتم .

وفى سياق أخر تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقرير بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالإمارات، وذلك في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وأوضح الملحق العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي حنان شاهين، في تقريرها للوزير إلي أن  المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين ، أصدرت تعميماً حول العودة التدريجية للموظفين في الدوائر الحكومية بالإمارة بنسبة ‎%‎50 إلى 70‎‎%، وتتزايد تدريجياً بناءً على المستجدات، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

 ونص التعميم على استثناء عدد من الفئات من العودة إلى مقار العمل، وتطبيق نظام العمل عن بعد في الحالات الطارئة، وتشمل الاستثناءات الموظفات الحوامل، وأصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة أوضعف المناعة، والأمراض  التنفسية، والموظفين الذين تفوق أعمارهم 60 عاماً.

وتضم الاستثناءات كذلك الموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع فما دون، حتى نهاية العام الدراسي، واللاواتي لديهن أطفال في دور الحضانة  والأمهات اللاواتي يرعين أبنائهن من الذين تستدعي حالاتهم الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة.

ويستثنى الموظفون الذين يقطنون مع الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية في نفس السكن والمخالطين لهم بشكل مباشر مثل كبار السن، الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً، وأصحاب الهمم، والذين يعانون من أمراض مزمنة أو ضعف مناعة.

ويستمر تعليق العمل بأجهزة البصمة لإثبات الحضور والانصراف، مع الالتزام بإثبات الحضور والانصراف عبر التطبيق الذكي لكافة فئات الموظفين سواء العاملين في مقار العمل أو العاملين بنظام العملات بعد.


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