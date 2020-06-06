اليوم السابع
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القوى العاملة: السعودية تمنع التجول بجدة لمدة 15 يوما من 3 عصرا إلى 6 صباحا

السبت، 06 يونيو 2020 11:51 ص
القوى العاملة: السعودية تمنع التجول بجدة لمدة 15 يوما من 3 عصرا إلى 6 صباحا محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية ، وذلك فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، كشف فيه عن منع التجول فى جميع أنحاء مدينة جدة ، من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا، وذلك اعتبارا من اليوم السبت لمدة 15 يوما ، حتى 20 يونيو الجارى .

 وأوضح المستشار العمالى بجدة وليد عبد الرازق أحمد، أنه فى إطار الإجراءات من الجهات المعنية بالمملكة التى تخضع للتقييم والمراجعة الدورية، للنظر فى تمديد أى مرحلة أو العودة عنها إلى اتخاذ إجراءات احترازية مشدَّدة، بحسب ما تقتضيه المعطيات الصحية فى إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد، وأنه بناءً على التقييم الصحى المرفوع من الجهات الصحية المختصة بعد مراجعتها للوضع الوبائي، ونسب الإشغال المرتفعة لأقسام العناية المركزة.

 فقد تقرر إعادة تشديد الاحترازات الصحية فى مدينة جدة لمدة 15 يومًا؛ تبدأ من اليوم السبت 6 يونيو ، حتى نهاية يوم السبت 20 يونيو ، ولك بمنع التجول فى جميع أنحاء المدينة من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا.، وتعليق أداء الصلوات فى المساجد، كذلك تعليق الحضور إلى مقرات العمل بالوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وتعليق تقديم الطلبات الداخلية فى المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى استمرار السماح بالرحلات الداخلية الجوية والبرية وعبر القطارات والسماح بالدخول والخروج من المدينة فى غير أوقات منع التجول.

كذلك منع أى تجمعات لأكثر من خمسة أشخاص ، واستمرار الفئات المسـتثناة بقرارات سابقة فى ممارسة أعمالها، مـع مراعـاة أن يكـون ذلك فى أضيـق نطـاق، ووفـق الإجـراءات والضوابـط التـى تضعهـا الجهـة المعنية.

ويجرى مراقبة عدد الحالات الحرجة فى مدينة الرياض، التى تشهد ارتفاعا مستمرًا خلال الأيام الأخيرة، وذلك استعدادًا لأخذ الإجراء المناسب فى حال استمر هذا الارتفاع، ويستمر الوضع فى باقية مدن ومحافظات المملكة كما هو المعمول به حاليًا.


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وزاره القوى العامله

محمد سعفان

السعوديه

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