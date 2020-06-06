اليوم السابع
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القضاء الهندى ينتقم من مغتصب فتاة بهدم منزله وتركه بلا مأوى

السبت، 06 يونيو 2020 01:46 م
القضاء الهندى ينتقم من مغتصب فتاة بهدم منزله وتركه بلا مأوى هدم منزل مغتصب الفتاة
كتب وكالات

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انتقم مواطنون هنود بواسطة القضاء من مغتصب إحدى الفتيات بطريقة فريدة لا تخطر على بال، إذ عروه من منزله وتركوه بلا مأوى، بحسب "روسيا اليوم".

وغرد نشطاء على موقع التواصل "تويتر" كاشفين النقاب عن هذه العقوبة التى قلما يوجد لها مثيل فى القضاء العالمي.

وجاء فى التغريدة: "تم هدم منزل متهم باغتصاب مزعوم فى منطقة ناوجاون فى دار، يقول قاضى المقاطعة الإضافى ساتيانارايان، بعد الحادث، كان السكان المحليون يطالبون بهدم منزله، وفى تحقيقنا، وجدنا أنه مبنى غير قانونى فأمرنا بهدمه".


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