القضاء الهندى ينتقم من مغتصب فتاة بهدم منزله وتركه بلا مأوى

انتقم مواطنون هنود بواسطة القضاء من مغتصب إحدى الفتيات بطريقة فريدة لا تخطر على بال، إذ عروه من منزله وتركوه بلا مأوى، بحسب "روسيا اليوم".

وغرد نشطاء على موقع التواصل "تويتر" كاشفين النقاب عن هذه العقوبة التى قلما يوجد لها مثيل فى القضاء العالمي.

وجاء فى التغريدة: "تم هدم منزل متهم باغتصاب مزعوم فى منطقة ناوجاون فى دار، يقول قاضى المقاطعة الإضافى ساتيانارايان، بعد الحادث، كان السكان المحليون يطالبون بهدم منزله، وفى تحقيقنا، وجدنا أنه مبنى غير قانونى فأمرنا بهدمه".

Madhya Pradesh: House of an alleged rape accused demolished in Naugaon area of Dhar. Additional District Magistrate Satyanarayan says, "After the incident, locals were demanding that his house be demolished. In our probe, we found that it was an illegal structure". pic.twitter.com/3GTliYusfu