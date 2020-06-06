القبض على 3 أشخاص يديرون شقة لتصنيع المستلزمات الطبية فى مدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على 3 اشخاص لقيامهم باتخاذ شقة سكنية لتصنيع المستلزمات الطبية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين فى مدينة نصر ، وحرر محضر بالواقعة .

ونجحت حملة تموينية فى ضبط ثلاثة أشخاص داخل شقة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لقيامهم بتصنيع المستلزمات الطبية "كمامات – مطهرات" بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة مستخدماً خامات مجهولة المصدر ووضع علامات تجارية مقلدة بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخلها على (2450 كمامة طبية "معدة للتصنيع" - 200 كمامة طبية "معدة للبيع" - 2 عبوة بلاستكية سعة 6 لتر يحويان جيل مطهر - كمية كبيرة من الإستيكرات الخاصة بزجاجات الكحول والجيل المطهر - 3 سرنجات كبيرة الحجم "تستخدم فى تعبئة الكحول" - كمية كبيرة من أغطية زجاجات الكحول - برميل سعة 50 لتر يحوى سائل مطهر "كحول مجهول التركيز" - 350 عبوة كرتون معدة لتعبئة الكمامات - لفة سلك كبيرة الحجم "تستخدم فى تصنيع دعامات الكمامات" - كمية من الأستيك المطاطى "تستخدم فى تصنيع الكمامات" - أدوات تصنيع).