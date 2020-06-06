اليوم السابع
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خالد صلاح
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الفلبين تسجل 7 وفيات و714 إصابة جديدة بكورونا

السبت، 06 يونيو 2020 10:30 ص
الفلبين تسجل 7 وفيات و714 إصابة جديدة بكورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
مانيلا (رويترز)

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سجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم السبت، 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا و714 إصابة أخرى، وقالت الوزارة فى بيان إن إجمالى الوفيات ارتفع بذلك إلى 994 بينما بلغت حالات الإصابة المؤكدة 21340.

فيما سجلت وزارة الصحة الفلبينية يوم الخميس، عشر وفيات جديدة بفيروس كورونا و634 إصابة أخرى. وقالت الوزارة في بيان إنه إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 984 بينما بلغت حالات الإصابة المؤكدة 20382، تعافى منها 4248 مصابا.

 

وكان قد أمهل الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي حكومته أسبوعا لحل مشكلة نحو 24 ألف عامل فلبيني أعيدوا من الخارج وعلقوا لأسابيع على متن سفن سياحية أو في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا ويتوقون للعودة إلى منازلهم.

 

وهناك الآلاف على متن سفن سياحية قبالة خليج مانيلا أو داخل فنادق ومنشآت صحية مزدحمة بينهم من يشعر بالإحباط بعد أن جاءت نتيجة فحصهم سلبية أو أنهوا 14 يوما من الحجر الصحي الإجباري.

 

 


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