الفاتيكان يعلن عدم تسجيل إصابات أخرى بفيروس كورونا

كتب محمد جمال

أعلن المتحدث باسم الحبر الأعظم ماتيو برونى اليوم السبت أنه لم يسجل المزيد من الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) داخل الفاتيكان، وقال برونى في بيان إن آخر شخص كان لايزال يعالج كحالة إيجابية جاءت نتيجة "اختباراته سلبية لكوفيد-19 صباح اليوم".

وأضاف بحسب وسائل إعلام ألمانية: "وحتى اليوم، لا يوجد حالات إيجابية.. بين أفراد الحبر الأعظم بدولة مدينة الفاتيكان".

وبلغ أقصى عدد للإصابات بفيروس كورونا في الفاتيكان 12 حالة في أوائل مايو. ولم يتم تسجيل وفيات، وفرض الفاتيكان إجراءات إغلاق من مارس إلى مايو، على غرار ما حدث فى إيطاليا.

وخلال تلك الفترة، جرى غلق ساحة سانت بطرس والكاتدرائية ومتاحف الفاتيكان وتوقف بابا الفاتيكان عن المشاركة في الفعاليات العامة.