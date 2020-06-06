"العلوم الصحية" بالشرقية تنعى مدير التفتيش المعملى المتوفى جراء كورونا

الشرقية - إيمان مهنى

نعت نقابة العلوم الصحية بالشرقية، بإشراف نقيبها جمال السيد، الدكتور محمود عرنوس مدير التفتيش المعملى بإدارة الأمراض المتوطنة فى الإدارة الصحية بالزقازيق، الذى توفى متأثرا بفيروس كورونا و حيث تعرض لإصابة خلال ممارسته عمله فى مجابهة الفيروس، وكان محمود عرنوس نقل لمستشفى حميات الزقازيق، فى حالة متأخرة وتوفى متأثرا بإصابته، كما يعد عرنوس ثالث قيادة بمديرية الصحة تتوفى بفيروس كورونا بعد الدكتور عبداللطيف عبدالحميد مدير إدارة ههيا و الدكتور أحمد دارز نائب مدير إدارة منيا القمح .

كانت خصصت مديريتا التربية و التعليم و الشباب بمحافظة الشرقية، 107 مدرسة و مركز شباب كمقر للعزل الطبى لمرضى فيرس كورونا تحت الاحتياط من أبرزهم مدرسة المتفوقين فى الزقازيق و مركز شباب ناصر و وحدة الأمومة و الطفولة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المقار المقترحة فحصت، وتم التأكد من مطابقتها للمواصفات بحيث تكون جيدة التهوية و البنية التحتية سليمة، سيتم وضعها فى قائمة و فور الحاجة إليها فى سيتم تجهيزها بالتجهيزات الطبية ،و الأسرة والمراوح والمطهرات وغيرها من مستلزمات.

وقال محافظ الشرقية: نحن نعيش وضعا استثنائيا يتطلب منا جميعا التكاتف والاتحاد والتنسيق بين جهات العمل المختلفه لحسن إداره الأزمة التى تعانى منها البلاد والتغلب على الفيروس.