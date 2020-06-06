اليوم السابع
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العاملون فى الرعاية الطبية يشاركون فى احتجاجات واشنطن.. صور

السبت، 06 يونيو 2020 11:00 م
العاملون فى الرعاية الطبية يشاركون فى احتجاجات واشنطن.. صور العاملون الطبيون يشاركون فى احتجاجات واشنطن
رويترز

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انضم العاملون في مجال الرعاية الطبية في العاصمة الأمريكية واشنطن، للاحتجاجات التي تجوب الشوارع للمطالبة بالمساواة العرقية، والمستمرة منذ مقتل جورج فلويد على يد أفراد شرطة خلال الأيام الماضية.

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وخرجت مظاهرة حاشدة، إلى شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم، حيث أثار تعرض رجل يبلغ من العمر 75 عاما إلى الدفع على يد الشرطة فى مدينة نيويوك الأمريكية، إدانة واسعة فى الولايات المتحدة لهذا المشهد العنيف، لكن على الجانب الآخر، احتج عشرات الضباط من مدينة بوفالو التابعة لولاية نيويورك على معاقبة اثنين من زملائهم على خلفية الواقعة، حيث قدم 57 ضابطا استقالتهم من شرطة المدينة على خلفية الواقعة التى أدت إلى إصابات خطيرة فى رأس الرجل المسن.

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