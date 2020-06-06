"العالمى للسياحة والسفر" يطلق حملة لتشجيع القطاع على اعتماد السفر الصديق للمناخ

كتبت آمال رسلان

أطلق المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) اليوم السبت، حملة مقاومة المناخ بعنوان تغيير الاتجاهات "Bend Our Trend"، وتم تصميم الحملة بقيادة فيديو رسوم متحركة مدته 90 ثانية لتشجيع شركات ومجتمعات السفر والسياحة على، اعتماد السفر الصديق للمناخ - منخفض الكربون ، مرتبطًا بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومتسقًا مع مسار باريس 1.5.

وتأتى المبادرة بدعم من وزيرة مالطا للسياحة وحماية المستهلك، الأونرابل جوليا فاروجيا بورتيلي، التي أعلنت أن بلدها مركز عالمي للسفر الصديق للمناخ ، ونقوم بنشر أدوات لمساعدة قطاع السفر والسياحة بأكمله في تحوله الأساسي إلى إلى 2050 مسار باريس 1.5.

وقالت الوزيرة فاروجيا بورتيلي: "إن التزامنا بالسفر الصديق للمناخ هو أكثر أهمية في عالم نحتاج فيه إلى التخطيط لمستقبلنا لما بعد COVID19 للاستجابة أيضًا لأزمة المناخ الوجودية - التي أصبحت آثارها علينا بالفعل". وتعد مالطا مؤيدًا قويًا لاتفاق باريس بشأن المناخ والاتفاقية الخضراء للاتحاد الأوروبي.

وقالت جلوريا جيفارا، الرئيسة والمدير التنفيذي لشركة WTTC:"هذه خطوة مهمة أخرى، بالعمل مع مالطا لتشجيع قطاع السفر والسياحة على دعم اتفاقية باريس للمناخ ، بما يتماشى مع التزامنا الطويل الأمد مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وقد أبرزت أزمة COVID-19 الحالية أكثر من أي وقت مضى ، أهمية ضمان السفر والسياحة المستدامين كعامل تمكيني للانتعاش والنمو في المستقبل. أعضاء WTTC ملتزمون بلعب دور قيادي.

أطلق المجلس العالمي للسفر والسياحة، المرحلة الثانية من التدابير اللازمة لإعادة بناء الثقة للمسافرين حول العالم وتشجيع عودة السفر والتي تتضمن بروتوكولات السفر الآمن لشركات الطيران والمطارات ومنظمي الرحلات السياحية.

وقال المجلس الذي يمثل القطاع الخاص العالمي للسفر والسياحة، في بيان، إنه تم تصميم أحدث البروتوكولات لدفع عودة السفر الآمن وبهدف تمكين صناعة الطيران والسياحة، ومنظمي الرحلات ومراكز المؤتمرات والمعارض والفعاليات من الازدهار مرة أخرى.