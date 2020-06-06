الطقس حول العالم.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا بالمدن العربية والعالمية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد بالمدن العربية والعالمية، وتتوقع أن يشهد ارتفاع حاد فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة ، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقس معتدل، يكون لطيف على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة. كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس شديد الحرارة ، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.
وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد بالمدن العربية والعالمية كما يلى:
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد ارتفاع حاد فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة ، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقس معتدل، يكون لطيف على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة. كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس شديد الحرارة ، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد ارتفاع حاد فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة ، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقس معتدل، يكون لطيف على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة. كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس شديد الحرارة ، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.
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