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الطريق الدائرى لبحيرة المنزلة يحافظ عليها من التعديات ويربط 5 محافظات.. صور

السبت، 06 يونيو 2020 04:00 ص
الطريق الدائرى لبحيرة المنزلة يحافظ عليها من التعديات ويربط 5 محافظات.. صور تطهير بحيرة المنزلة
دمياط - عبده عبد البارى

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تعد بحيرة المنزلة إحدى أكبر وأهم البحيرات الطبيعية الداخلية فى مصر وأخصبها ، وتطل عليها أربع محافظات هى "الدقهلية ، بورسعيد ، دمياط، الشرقية"، وهى تتصل بقناة السويس من خلال بوغاز يحد بورسعيد من الجنوب ويسمى "قناة الاتصال" ويصلها بالبحر الأبيض المتوسط بوغازى "الجميل"، وقد اتخذت الدولة خطوات جادة فى مشروع تطوير بحيرة المنزلة وتحقيق أقصى استفادة منها ومنع أى تعديات على المسطح المائى تحت أى مسمى، وبسط يد الدولة على كامل المسطح وفتحه أمام الصيادين للصيد الحر، لتعود إلى سابق عهدها فى كونها كنز من كنور مصر فى كونها أهم مصادر الثروة السمكية.

خطوات تطوير البحيرة بدأت بإنشاء طريق دائرى حول البحيرة ليكون مثل حزاما لها يمنع أى تعدٍ عليها فيما بعد، ثم تمت دراسة معوقات تنفيذ الطريق من البيوت المبنية فى حرم الطرق، فضلا عن مواصلة أعمال التطهير والتكريك وإزالة التعديات على البحيرة وخاصة المزارع السمكية المخالفة

وتحدد مسار الطريق الدائرى الجارى إنشاؤه على بحيرة المنزلة لوقف أى تعديات على شاطئ البحيرة والذى يربط بين خمس محافظات هى الدقهلية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية ) وتجرى حاليا أعمال الرصف بعد الانتهاء من تدبيش الطريق من الجانبين لحمايته

يذكر أن أعمال التطهير والتكريك وإزالة التعديات داخل البحيرة بدأت فى مايو 2017 بعد أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية توجيهاته بتطوير كافة البحيرات الطبيعية وفى مقدمتها بحيرة المنزلة التى تعد من أكبر البحيرات الطبيعية فى مصر والتى تبلغ مساحتها 250 الف فدان تقريباً .

ويشرف على المشروع القومى لتطهير وتطوير "بحيرة المنزلة"، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والهيئة العامة للثروة السمكية، ويسير التطوير وفق المخطط المقرر، حيث إن ملف التطوير هو ملف مشترك بين محافظات دمياط والدقهلية وبورسعيد وأحد أهم المشروعات التنموية التى يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتمامًا خاصًا .

وعانت بحيرة المنزلة فى الفترة الأخيرة، قبل قرار التطهير والتطوير من مشاكل بيئية "مثلًا القمامة، والتلوث المنصب من مصرف بحر البقر، وانسداد البواغيز، ونفايات المصانع" وأمنية كبيرة أدت إلى انهيار اقتصادى للمنطقة فى العقود الأخيرة.

 

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تطهير بحيرة المنزلة (2)
 
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