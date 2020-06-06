اليوم السابع
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الصحة تنشر آليات التعقيم والتنظيف للوقاية من عدوى كورونا

السبت، 06 يونيو 2020 03:18 م
الصحة تنشر آليات التعقيم والتنظيف للوقاية من عدوى كورونا انفوجراف يوضح طرق التطهير للوقاية من كورونا
كتب وليد عبد السلام

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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، إنفوجراف، يوضح طرق التطهير والتعقيم والتنظيف للمنازل، والفرق بينهم وشمل الانفوجراف آليات تنظيف الأسطح منعا لعدوى كورونا.
 
وتضمن الإنفوجراف آليات التعامل في تنظيف الأسطح حال وجود حالة مؤكدة بفيروس كورونا في المنازل.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى أمس الجمعة، أوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا، وأنه تم تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

 
 
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الصحة

فيروس كورونا

كورونا

الوقاية من كورونا

الحماية من كورونا

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