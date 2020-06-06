الصحة العالمية: 15 دولة حظرت الشيشة بسبب فيروس كورونا المستجد

كتب محمد سعودي

أكدت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم السبت، أن هناك 15 دولة حظرت استخدام الشيشة مؤقتًا في الأماكن العامة ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا المستجد الذي أصاب نحو 7 ملايين حول العالم.

مع جائحة #كوفيد_19، حظرت 15 دولة في @WHOEMRO استخدام الشيشة مؤقتًا في الأماكن العامة.

وفي ظل تخفيف إجراءات الإغلاق، توصي منظمة الصحة العالمية الدول بحظر التدخين والشيشة والسجائر الإلكترونية في جميع الأماكن العامة حيثما أمكن.https://t.co/qhpK5GBiZo pic.twitter.com/IDKUr7XLU6 — WHO EMRO (@WHOEMRO) June 6, 2020

وقال المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"مع جائحة كوفيد 19، حظرت 15 دولة في استخدام الشيشة مؤقتًا في الأماكن العامة. وفي ظل تخفيف إجراءات الإغلاق، توصي منظمة الصحة العالمية الدول بحظر التدخين والشيشة والسجائر الإلكترونية في جميع الأماكن العامة حيثما أمكن".

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أكدت الجمعة، أن عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 فى الهند يتضاعف كل 3 أسابيع لكن الوباء لم يصل إلى حد الانفجار داخل البلاد وفى منطقة جنوب آسيا.

وقال الدكتور مايك ريان كبير خبراء الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية فى مؤتمر صحفى "فى جنوب آسيا، ليس فى الهند فحسب، ولكن فى بنجلاديش و... باكستان وغيرها من دول جنوب آسيا ذات الكثافة السكانية الضخمة، لم يصل الوضع بالنسبة للمرض إلى حد الانفجار، لكن خطر حدوث ذلك موجود دائما".

وقالت سوميا سواميناثان، كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، فى إشارة إلى سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، إن الحالات المسجلة البالغ عددها 200000 إصابة "تبدو كبيرة ولكن بالنسبة لبلد بهذا الحجم لا يزال الرقم متواضعا".