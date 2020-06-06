الصحة السعودية: 3121 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يصل إلى 98869

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت عن تسجيل 3121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ويصل إجمالى الحالات المصابة بهذا الفيروس فى المملكة إلى 98869 حالة.

أوضحت الوزارة فى بيانها اليومى أن إجمالى حالات الشفاء وصل إلى 71791، وأن إجمالى حالات الوفاة بهذا الفيروس وصل 676 حالة.

وفيما يواصل فيروس كورونا تفشيه فى مختلف دول العالم، حيث اقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى مختلف أنحاء العالم من 7 ملايين، كما بات عدد الوفيات على مشارف 400 ألف حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الإندونيسية أن بلاده سجلت 993 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت فى أعلى زيادة يومية للحالات، ليرتفع الإجمالى إلى 30514 حالة، وسجلت ماليزيا 38 إصابة وحالة وفاة واحدة جديدة بكورونا.

وقالت وزارة الصحة المغربية:، أن إجمالى الإصابات بفيروس كورونا يرتفع إلى 8132 بعد تسجيل إصابة 102 خلال 24 ساعة، وأعلنت السلطات الصحية فى روسيا، عن تسجيل 8855 إصابة جديدة بفيروس كورونا و197 وفاة.

وسجلت الهند، رقما قياسيا لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد فى يوم واحد بلغ 9887 حالة اليوم السبت، مما جعلها تتخطى إيطاليا وتصبح السادسة على مستوى العالم فى أكثر الدول التى تشهد تفشيا للمرض.

وكذلك أعلنت وزارة الصحة الإيرانية: 75 وفاة و2269 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 8209 والإصابات إلى 169425، وفى تونس لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الثانى على التوالى وإجمالى الإصابات يستقر عند 1087.