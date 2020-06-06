اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 10:03 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الشيشة تعود للمقاهى والمطاعم الأردنية بقرار من وزارة السياحة شروط التعقيم

السبت، 06 يونيو 2020 08:58 م
الشيشة تعود للمقاهى والمطاعم الأردنية بقرار من وزارة السياحة شروط التعقيم الشيشة
كتبت آمال رسلان 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت وزارة السياحة الأردنية، قرارا يسمح بتقديم الشيشة فى الترسات الخارجية والأماكن المفتوحة للمقاهى والمطاعم، بشرط الالتزام بشروط التعقيم والتقيد بها وكذلك الالتزام بكافة شروط الصحة والسلامة العامة واتخاذ كافة التدابير الوقائية.

وعممت وزارة السياحة والآثار" دليل إجراءات تدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس الكورونا"، مع عودة القطاعات السياحية للعمل مجددا بفتح المطاعم والمقاهى والفنادق والنزل السياحية والمواقع السياحية.

وحددت وزارة السياحة الأدوار والإجراءات لهذه القطاعات لضمان سلامة المنشآت السياحية وموظفيها، ومواقع استقبال الزوار بحيث تكون بيئة آمنة خالية من الفيروس.

وأكدت على الجميع ضرورة الالتزام فى دليل إجراءات تدابير السلامة والوقاية الصحية الخاص بالقطاع، وذلك حرصاً على سلامة الجميع، وتماشيا مع مرحلة التعافي، وعودة القطاعات السياحية للعمل مجددا.

وألزمت هذه القطاعات بتوفير موظف للتأكد من تطبيق تدابير السلامة والوقاية الصحية حسب التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، وتوفير جهاز قياس الحرارة عند مدخل كل منشأة، بحيث يتم قياس حرارة كل شخص قبل دخوله للمنشأة، وكذلك توفير جهاز تعقيم عند مدخل المنشأة وفى الصالات العامة.

ودعت إلى إعداد تقرير يومى يتضمن فحص الموظفين من حيث قياس درجة الحرارة والتأكد من عدم وجود عوارض العطاس والسعال والرشح يوميا، واستخدام غرف التعقيم من قبل الموظفين إن وجدت قبل دخول المكان.

كذلك ألزمت وزارة السياحة القطاعات على توفير مواد تعقيم الأيدى فى نقطتى الدخول والخروج بشكل واضح ومرئى لاستخدامها عند الدخول من قبل الموظفين، وتوفير هذه المواد ايضا فى أماكن استراحة الموظفين، وارتداء الموظفين مستلزمات الوقاية الشخصية من الكمامات والقفازات، واستبدالها بشكل مستمر وفور التلوث، وانه يتوجب على كل موظف غسل اليدين قبل بدء العمل وكل ساعة لمدة 20 ثانية أو عندما تستدعى الحاجة.

 


الشيشة

المطاعم

الاردن

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: 9603 حالة تحولت نتائج عيناتها من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: 9603 حالة تحولت نتائج عيناتها من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: شفاء 8538 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: شفاء 8538 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

جو بايدن: علينا هزيمة ترامب فى الانتخابات المقبلة.. ساعدونى على ذلك

جو بايدن: علينا هزيمة ترامب فى الانتخابات المقبلة.. ساعدونى على ذلك

الخارجية: شكرى يبحث مع جوتيريس المبادرة السياسية الليبية تحت رعاية القاهرة

الخارجية: شكرى يبحث مع جوتيريس المبادرة السياسية الليبية تحت رعاية القاهرة

حبس عريس بالإسماعيلية 4 أيام أقام حفل زفاف بحضور عمر كمال وكزبرة وقت الحظر

حبس عريس بالإسماعيلية 4 أيام أقام حفل زفاف بحضور عمر كمال وكزبرة وقت الحظر

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ400 ألف حالة

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ400 ألف حالة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ74 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ74 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

صور.. مستشفى العجوزة تعلن نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا

صور.. مستشفى العجوزة تعلن نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا

السعودية ترحب بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية

السعودية ترحب بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية

اليوم السابع: السيسى يطلق "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"

اليوم السابع: السيسى يطلق "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"

موجز أخبار مصر.. السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو

موجز أخبار مصر.. السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو

حفل زفاف بـ"كارتة ودى جى" فى شوارع زفتى رغم تحذيرات كورونا.. فيديو وصور

حفل زفاف بـ"كارتة ودى جى" فى شوارع زفتى رغم تحذيرات كورونا.. فيديو وصور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة