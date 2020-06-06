الشيشة تعود للمقاهى والمطاعم الأردنية بقرار من وزارة السياحة شروط التعقيم

أصدرت وزارة السياحة الأردنية، قرارا يسمح بتقديم الشيشة فى الترسات الخارجية والأماكن المفتوحة للمقاهى والمطاعم، بشرط الالتزام بشروط التعقيم والتقيد بها وكذلك الالتزام بكافة شروط الصحة والسلامة العامة واتخاذ كافة التدابير الوقائية.

وعممت وزارة السياحة والآثار" دليل إجراءات تدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس الكورونا"، مع عودة القطاعات السياحية للعمل مجددا بفتح المطاعم والمقاهى والفنادق والنزل السياحية والمواقع السياحية.

وحددت وزارة السياحة الأدوار والإجراءات لهذه القطاعات لضمان سلامة المنشآت السياحية وموظفيها، ومواقع استقبال الزوار بحيث تكون بيئة آمنة خالية من الفيروس.

وأكدت على الجميع ضرورة الالتزام فى دليل إجراءات تدابير السلامة والوقاية الصحية الخاص بالقطاع، وذلك حرصاً على سلامة الجميع، وتماشيا مع مرحلة التعافي، وعودة القطاعات السياحية للعمل مجددا.

وألزمت هذه القطاعات بتوفير موظف للتأكد من تطبيق تدابير السلامة والوقاية الصحية حسب التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، وتوفير جهاز قياس الحرارة عند مدخل كل منشأة، بحيث يتم قياس حرارة كل شخص قبل دخوله للمنشأة، وكذلك توفير جهاز تعقيم عند مدخل المنشأة وفى الصالات العامة.

ودعت إلى إعداد تقرير يومى يتضمن فحص الموظفين من حيث قياس درجة الحرارة والتأكد من عدم وجود عوارض العطاس والسعال والرشح يوميا، واستخدام غرف التعقيم من قبل الموظفين إن وجدت قبل دخول المكان.

كذلك ألزمت وزارة السياحة القطاعات على توفير مواد تعقيم الأيدى فى نقطتى الدخول والخروج بشكل واضح ومرئى لاستخدامها عند الدخول من قبل الموظفين، وتوفير هذه المواد ايضا فى أماكن استراحة الموظفين، وارتداء الموظفين مستلزمات الوقاية الشخصية من الكمامات والقفازات، واستبدالها بشكل مستمر وفور التلوث، وانه يتوجب على كل موظف غسل اليدين قبل بدء العمل وكل ساعة لمدة 20 ثانية أو عندما تستدعى الحاجة.