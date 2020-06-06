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السبت، 06 يونيو 2020 01:42 م
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الشرقية تعلن الاستعانة بتطبيق " قراءتى" لتسجيل استهلاك مياه الشرب

السبت، 06 يونيو 2020 01:05 م
الشرقية تعلن الاستعانة بتطبيق " قراءتى" لتسجيل استهلاك مياه الشرب عداد مياه - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن اللواء شريف فارس رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية ، أنه فى  إطار الإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، أطلقت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى ، تطبيق على الهاتف المحمول (قراءتى) لتسجيل قراءات عداد مياه الشرب ، والمتاح بدءاً من اليوم على نظام التشغيل الاندرويد، وقريبا سيكون متاح نسخة لنظام التشغيل IOS  .

 

1-  الدخول على Google play 

2- تحميل برنامج اسمة قرائى 

3- التسجيل لأول مرة يتطلب تسجيل العميل بياناته الموجوده على فاتوره المياه

4-  بعد التسجيل أول مرة يكون التسجيل كل شهر قيمة الاستهلاك فقط

5-  يتميز تطبيق قراءتى المجانى بأنه يعتمد على تسجيل العميل للقراءه الخاصة به فى الخانة المخصصة للقراءه الحالية على التطبيق

6-  كما يتيح للعميل إضافة صورة العداد وهو ما يضمن للعميل أن تكون القراءة دقيقة بنسبة 100 % .

 

 


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