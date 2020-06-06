الشرقية تعلن الاستعانة بتطبيق " قراءتى" لتسجيل استهلاك مياه الشرب

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن اللواء شريف فارس رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية ، أنه فى إطار الإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، أطلقت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى ، تطبيق على الهاتف المحمول (قراءتى) لتسجيل قراءات عداد مياه الشرب ، والمتاح بدءاً من اليوم على نظام التشغيل الاندرويد، وقريبا سيكون متاح نسخة لنظام التشغيل IOS .

1- الدخول على Google play

2- تحميل برنامج اسمة قرائى

3- التسجيل لأول مرة يتطلب تسجيل العميل بياناته الموجوده على فاتوره المياه.

4- بعد التسجيل أول مرة يكون التسجيل كل شهر قيمة الاستهلاك فقط.

5- يتميز تطبيق قراءتى المجانى بأنه يعتمد على تسجيل العميل للقراءه الخاصة به فى الخانة المخصصة للقراءه الحالية على التطبيق.

6- كما يتيح للعميل إضافة صورة العداد وهو ما يضمن للعميل أن تكون القراءة دقيقة بنسبة 100 % .