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الشرطة تفض حفل زفاف لنجل رجل أعمال بالإسماعيلية بحضور عمر كمال و"حنجرة وكزبرة"

السبت، 06 يونيو 2020 12:01 ص
الشرطة تفض حفل زفاف لنجل رجل أعمال بالإسماعيلية بحضور عمر كمال و"حنجرة وكزبرة" عمر كمال
الإسماعيلية – السيد فلاح

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نجحت قوة من مركز شرطة الإسماعيلية، من فض حفل نجل أحد رجال الأعمال بالإسماعيلية، بإحدى الفيلات داخل قرية النورس بطريق البلاجات، والمطلة على بحيرة التمساح بمدينة الإسماعيلية.

تلقى اللواء جمال الغزالى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الإسماعيلية، يفيد، بتلقى مركز الشرطة معلومات عن وجود تجمع بفرح نجل أحد رجال الأعمال بالإسماعيلية، بحضور لاعب بالنادى الإسماعيلى، وعدد كبير من مشاهير ونجوم كرم القدم، ونجوم المهرجانات عمر كمال وكزبرة وحنجرة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، وقامت بفض الفرح، وعمل محضر بالواقعة.

وقال مصدر أمنى، إن الفرح أقيم فى أوقات حظر التجوال، كما شهد الفرح تجمع عدد كبير من الشخصيات، فى مخالفة لقرار منع التجمع فى ظل الإجراءات التى تتخذ للحماية والوقاية من كورونا.

 


الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

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حظر تجوال

فض حفل زفاف

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