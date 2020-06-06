الشرطة الفرنسية تنجح فى حظر مظاهرة أمام السفارة الأمريكية فى باريس.. صور

رويترز

نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، عددا من الصور لما شهدته العاصمة الفرنسية باريس، من حظر الشرطة لمظاهرة كان مقررا تنظيمها أمام السفارة الأمريكية وفي الحدائق القريبة من برج إيفل في باريس، اليوم السبت، مع تصاعد موجة الاحتجاجات في أنحاء العالم على موت جورج فلويد في منيابوليس بالولايات المتحدة.

وقالت إدارة شرطة باريس يوم الجمعة، نها قررت حظر المظاهرات بسبب المخاوف من الاضطرابات الاجتماعية والأخطار الصحية الناجمة عن التجمعات الكبيرة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت قد اندلعت اضطرابات خلال مظاهرة أخرى مناهضة للشرطة في العاصمة الفرنسية يوم الأربعاء. وشارك الآلاف في المظاهرة على الرغم من حظر فرضته الشرطة على المظاهرة التي خرجت في ذكرى أداما تراوري، وهو شاب فرنسي أسود يبلغ من العمر 24 عاما لاقى حتفه في عملية للشرطة عام 2016 في واقعة شبهها البعض بمقتل فلويد.