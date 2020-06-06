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السيسي: قلقون من ممارسات بعض الأطراف في ليبيا

السبت، 06 يونيو 2020 01:20 م
السيسي: قلقون من ممارسات بعض الأطراف في ليبيا الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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أعرب الرئيس السيسي، عن قلقه من ممارسات بعض الأطراف في ليبيا، محذرا من استمرار أي طرف في زعزعة أمن واستقرار ليبيا، والتمسك بالخيار العسكري للحل في ليبيا.

 

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى مشترك مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح، وأشاد الرئيس السيسى، بكل من المشير خليفة حفتر، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، لعملهما على إنهاء الصراع في ليبيا والحفاظ على مؤسسات ليبيا الوطنية.

 
 
وقال السيسي، أنه من دواعي الاعتزاز أن يتم الإعلان عن المبادرة في مصر.
 
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كلٍ من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور الفريق اول محمد زكي وزير الدفاع، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وسامح شكري وزير الخارجية.
 
 
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاء الرئيس بالقادة الليبين من منطلق حرص مصر الثابت علي تحقيق الاستقرار الامني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للامن القومي المصري، بالاضافة الي تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن علي المحيط الإقليمي والدولي.

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